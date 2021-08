Razgatlioglu wint WSBK-race Most voor Redding na crash van Rea

Razgatlioglu pakte vroeg in de race de leiding, maar kon er niet lang van genieten toen Scott Redding snel naar voren kwam. Hij pakte eerst Rea en ging vervolgens ook langs Razgatlioglu. Redding wist de achtervolgers op een lint te zetten en sloeg een gat van meer dan anderhalve seconde terwijl Razgatlioglu en Rea vochten voor de tweede plek.

In het tweede deel van de race werd het gat ten opzichte van Redding wat kleiner. De achtervolging van Rea kwam echter tot een eind toen hij in de veertiende ronde ten val kwam in bocht 1. De regerend kampioen kwam nog wel terug op de baan, maar crashte enkele ronden later opnieuw. Zijn race was daarmee definitief voorbij.

Razgatlioglu had inmiddels de aansluiting gevonden bij Redding. Een schitterend duel in de laatste ronden viel uiteindelijk in het voordeel van Razgatlioglu uit. Redding werd tweede, Andrea Locatelli eindigde als derde voor Michael Ruben Rinald en Axel Bassani. Garrett Gerloff werd zesde voor Alvaro Bautista en Leon Hslam. Tom Sykes was de beste BMW-coureur in koers, hij werd negende. Marvin Fritz maakte de top-tien compleet.

Slechts veertien coureurs haalden de finish in de eerste race op het circuit van Mosta. Michael van der Mark was een van de uitvallers, hij ging onderuit.

Uitslag WSBK-race 1 in Most