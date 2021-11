Razgatlioglu pakt WSBK-titel in Indonesië, Rea wint race 1

De eerste race van het WK Superbikes op het nieuwe Mandalika Street Circuit had zaterdag al verreden moeten worden, maar zware hoosbuien staken daar een stokje voor. De krachtmeting werd verplaatst naar zondag, waardoor de superpole-race kwam te vervallen. De kwalificatie op zaterdag ging wel door, daarin pakte Toprak Razgatlioglu de pole-position voor Jonathan Rea. De twee titelkandidaten stonden daardoor naast elkaar op de eerste startrij, met een verschil van 30 punten in het voordeel van de Yamaha-man.

De start van de eerste race moest ook op zondag kort uitgesteld worden vanwege regen. Toch vielen er bij de start her en der nog wat druppels. Rea kwam het beste weg en pakte de leiding, voor Razgatlioglu en Axel Bassani. De rijder van Motocorsa Ducati was in de lastige openingsfase de sterkste man, kwam in de vierde ronde naar de tweede plek en ging zelfs nog even voorbij aan Razgatlioglu, die weer langs Rea was gegaan. Lang kon Bassani daar niet van genieten, want in de vijfde ronde werd het droog. Aan het eind van die ronde reed Rea alweer op kop, voor Razgatlioglu en Bassani.

De Turkse Yamaha-rijder zou de leiding in ronde 9 weer overnemen, alvorens Scott Redding zich met de titelstrijd kwam bemoeien. De Ducati-rijder ging voorbij aan Rea en kreeg de koppositie in handen toen Razgatlioglu een fout maakte. Rea schoof op naar P2, zette vervolgens Redding weer op zij en leek de beslissing in het kampioenschap daarmee uit te stellen tot de tweede race. Toch slaagde Razgatlioglu erin om Redding weer te passeren en zichzelf weer op kampioenschapskoers te zetten.

Kawasaki-rijder Rea zou de eerste race in Indonesië afsluiten als winnaar, op de voet gevolgd door de nieuwe WSBK-kampioen Razgatlioglu. Hij houdt 25 punten marge over en dat is op basis van het aantal gewonnen races voldoende om de titel in de wacht te slepen. Hij is de eerste Yamaha-kampioen sinds Ben Spies in 2009 en bovendien de eerste Turkse kampioen. De derde en laatste podiumplaats ging naar Redding. Andrea Locatelli werd vierde, voor Bassani en Michael van der Mark. De Nederlander was daarmee de beste BMW-rijder. Alvaro Bautista, Chaz Davies, Leandro Mercado en Tom Sykes rondden de top-tien af.

De tweede race van het WK Superbikes in Indonesië had om 8.00 uur Nederlandse tijd moeten beginnen. De regen is echter opnieuw spelbreker en zorgt ervoor dat de start opnieuw is uitgesteld. Het is nog onduidelijk of de race later vandaag überhaupt nog van start gaat.

Uitslag WK Superbikes Indonesië - Race 1