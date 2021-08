Razgatlioglu wint opnieuw in Tsjechië, Rea in de fout

Nadat hij op zaterdag al de eerste race van het weekend had gewonnen, boekte Razgatlioglu zondagochtend ook in de strijd om pole-position voor de tweede race een gemakkelijke overwinning. De Yamaha-rijder nam in de eerste bocht de leiding in de Superpole-race en reed vervolgens alle tien de ronden aan de leiding, om met iets minder dan een halve seconde voorsprong de zege op te rapen.

Polesitter Jonathan Rea reed na de start lang in het spoor van Razgatlioglu, maar slaagde er niet in om het de Turk echt lastig te maken. De Brit maakte het vooral zichzelf lastig toen hij in de achtste ronde rechtdoor ging in de eerste bocht, het punt waar hij op zaterdag ook al in de fout was gegaan met zijn Kawasaki. De titelverdediger hield ondanks het foutje wel de tweede plek vast, maar kwam vol onder druk te staan van Scott Redding. Aan het begin van de laatste ronde wist de Ducati-rijder in de eerste bocht voorbij te gaan aan Rea, om zo ten koste van de Noord-Ier de tweede plek veilig te stellen. Rea scoorde met de derde plek zijn 200ste podiumfinish in de WSBK, maar door de zege van Razgatlioglu bedraagt zijn voorsprong in het WK nog maar zeven punten.

Vijf seconden achter de podiumfinishers kwam Andrea Locatelli als vierde aan de streep namens Yamaha, gevolgd door de BMW van Tom Sykes. Garrett Gerloff eindigde de Superpole-race als zesde, voor Kawasaki-rijder Alex Lowes. Motocorsa Ducati-privateer Axel Bassani kwam keurig als achtste over de finish. Alvaro Bautista (Honda) en Michael Ruben Rinaldi (Ducati) waren de laatste rijders in de top-tien. Michael van der Mark moest op anderhalve tiende van Rinaldi genoegen nemen met de elfde plaats.

Uitslag WSBK Superpole-race Most