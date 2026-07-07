MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

De dageraad van een nieuw tijdperk in de MotoGP volgend jaar, met de introductie van de nieuwe technische reglementen van het kampioenschap voor fabrikanten die zich eraan committeren om tot eind 2031 in de klasse te blijven, zal de grootste herschikking van de grid in de koningsklasse in vele jaren teweegbrengen.

Veel van de veranderingen tekenden zich sinds het begin van het seizoen geleidelijk af, maar na de ondertekening van de Concorde Agreement is een golf van officiële aankondigingen gevolgd.

In dit stadium, en in afwachting van een handvol resterende bevestigingen, is de grid voor 2027 vrijwel compleet, waarbij alleen het satellietteam Tech3 zijn line-up nog moet afronden.

Voorlopige MotoGP-grid 2027

MotoGP-rookie Diogo Moreira staat al onder contract, al zou hij nog kunnen overstappen naar het fabrieksteam van Honda terwijl hij binnen de HRC-structuur blijft.

De aankondigingscyclus van de fabrikanten begon eind juni. Zoals eerder gemeld door Motorsport was de eerste grote stap dat Marc Marquez zijn Ducati-fabriekscontract verlengde met nog twee seizoenen, officieel bevestigd op 23 juni. Ducati kondigde vervolgens het vertrek van Francesco Bagnaia aan voordat het slechts twee uur later Pedro Acosta als zijn vervanger presenteerde.

Aprilia, dat Marco Bezzecchi al met een contractverlenging begin februari had vastgelegd, kondigde de komst van Bagnaia aan de volgende dag tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix, waarmee de Italiaanse fabrikant een volledig Italiaanse fabrieksline-up krijgt.

Yamaha bevestigde op 1 juli dat Jorge Martin en Ai Ogura - vers van zijn zege op Assen drie dagen eerder - zijn fabrieksteam voor 2027 zullen vormen, nadat het de vorige dag het vertrek van Fabio Quartararo en Alex Rins had aangekondigd.

KTM had geen haast om zijn plannen te onthullen, maar bevestigde maandag officieel de komst van Alex Marquez voordat het ook Fabio Di Giannantonio aankondigde nadat VR46 het vertrek van de Italiaan had bevestigd.

Aankondigingen bij Honda moeten nog komen

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda moet Fabio Quartararo nog officieel bevestigen als zijn nieuwe kopman, en de Japanse fabrikant weegt nog af of de Fransman in het fabrieksteam gezelschap krijgt van David Alonso of Diogo Moreira.

Onafhankelijke teams: de resterende transfers

Onder de satellietteams was Gresini de eerste die zijn line-up voor 2027 bevestigde. De formatie van Nadia Padovani kondigde op 2 juli aan dat Joan Mir, rijdend met fabrieksspecificatie-materiaal, en Moto2-promovendus Dani Holgado het rijdersduo zullen vormen. Het team bevestigde ook een nieuwe meerjarige overeenkomst met Ducati.

Bij LCR Honda zou Alonso naar het satellietteam doorschuiven als Moreira wordt gepromoveerd naar de fabrieksformatie van HRC. Johann Zarco heeft intussen al een contract voor 2027, mits hij herstelt van zijn huidige blessures.

Pramac Yamaha heeft Toprak Razgatlioglu al onder contract, terwijl een andere Moto2-rookie, de Spanjaard Izan Guevara, naar verwachting zijn teamgenoot wordt.

Elders zijn er nog een paar onbeantwoorde vragen. VR46 heeft Fermin Aldeguer vastgelegd, maar zijn teamgenoot wordt ofwel Nicolo Bulega - Ducati's voorkeursoptie - of Luca Marini, die naar zijn voormalige team zou kunnen terugkeren als hij geen ander zitje weet te bemachtigen.

De grootste onzekerheid blijft bij Tech3. Tot 30 juni had het team opties op Maverick Vinales en Enea Bastianini voor contractverlengingen van één jaar. De huidige aanwijzingen zijn dat Bastianini in plaats daarvan beschikbaar komt om zich bij Trackhouse Aprilia aan te sluiten, dat er ook op gebrand is een contractverlenging van één jaar voor Raul Fernandez af te ronden.

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tech3 voert momenteel gesprekken met Moto2-rijder Senna Agius, evenals met Marini en Vinales, waardoor officiële aankondigingen naar verwachting op zich laten wachten.

Grote namen dreigen buiten MotoGP te vallen

Nu naar verwachting liefst vier Moto2-rijders de overstap maken - Alonso, Holgado, Guevara en Agius, met kampioenschapsleider Manu Gonzalez nog altijd als outsider - zullen verschillende gevestigde MotoGP-racewinnaars waarschijnlijk hun zitje verliezen.

Die lijst omvat momenteel Alex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller en Brad Binder, terwijl ook Vinales zonder plek op de grid zou kunnen komen te zitten.

Morbidelli's meest waarschijnlijke alternatief lijkt momenteel een overstap naar World Superbike, waar Binder, Miller en Rins ook open zouden staan om hun carrière voort te zetten.

De enige rijders die een overstap naar het op productiemotoren gebaseerde kampioenschap stellig hebben uitgesloten, zijn Vinales en Marini.