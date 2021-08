Rea klopt Razgatlioglu in strijd om pole voor WSBK-race Most

Het WSBK-circus is dit weekend neergestreken op het circuit van Most in het noordoosten van Tsjechië. Het is voor het eerst dat WSBK op dat circuit actief is en de coureurs waren op vrijdag niet echt te spreken over de veiligheid van het circuit. Desondanks werden de sessies op zaterdag gewoon afgewerkt. Te beginnen met de Superpole. Jonathan Rea klokte in de slotfase van de sessie een 1.31.684 en dat was genoeg voor pole-position.

Hij was sneller dan Toprak Razgatlioglu, die zijn Yamaha op de tweede plaats bracht. Scott Redding eindigde als derde, maar de Engelsman was zeer gefrustreerd aan de finish. Dat had te maken met het rondje ervoor dat geschrapt werd vanwege een gele vlag. Vervolgens had Redding niet meer genoeg leven in de achterband om nog een rondje te doen. Hij was in de eerste sectoren weliswaar sneller, maar die marge verloor hij in de laatste sector.

Tom Sykes bracht zijn BMW op de vierde plaats en was daarmee flink sneller dan teamgenoot Michael van der Mark, die tot nu toe teleurstelde. Garrett Gerloff werd vijfde voor Andrea Locatelli met Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes erachter. Axel Bassani maakte de top-tien compleet.

Van der Mark kwam er niet aan te pas in de Superpole. De Rotterdammer klokte 1.33.994 en hij blijf daarmee steken op de zeventiende plaats.

Uitslag Superpole WSBK Most