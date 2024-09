Zesvoudig WSBK-kampioen Rea mist zondagse races in Magny-Cours

De lastige omstandigheden tijdens de eerste World Superbike-race in Magny-Cours verrasten Jonathan Rea, die aan het einde van de openingsronde in de laatste chicane een vervelende crash meemaakte. Net als Nicolo Bulega, die tegelijkertijd zelf ook een crash meemaakte in dezelfde bocht, werd de Yamaha-rijder even onderzocht in het medisch centrum op het circuit. Vervolgens werd Rea overgebracht naar het ziekenhuis van Clermont-Ferrand, waar hij zaterdagavond werd geopereerd aan een gebroken rechterduim. De medische staf van het World Superbike besloot vervolgens om zondagochtend te beoordelen of de zesvoudig wereldkampioen fit genoeg was voor deelname aan de resterende twee races.

Zondagochtend keken de artsen van het kampioenschap dus opnieuw naar de duim van Rea. Het oordeel viel niet goed uit voor de rijder uit Noord-Ierland, want hij is niet fit verklaard. Hij mag dan ook niet op zijn Yamaha YZF-R1 stappen tijdens de superpole-race en de tweede hoofdrace in Frankrijk. "Helaas was aandacht van een specialist nodig bij mijn blessure en ik heb een spoedoperatie gehad om wat schade in mijn rechterduim te herstellen", zei Rea over zijn duimblessure, die hem de rest van het weekend dus aan de kant houdt. "Ik bekijk mijn herstel per dag, maar ik wil wel alle medici op het circuit en in het bijzonder dr. Antoine Martins bedanken voor het oplappen van mijn blessure."

Door de absentie van Rea in de resterende twee World Superbike-races in Magny-Cours is het deelnemersveld beroofd van twee wereldkampioenen. Vrijdag liep huidige kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu al een klaplong op bij een crash in de tweede vrije training, waarbij hij onder meer hard tegen een bandenstapel gleed. De Turk, bij BMW de teamgenoot van Michael van der Mark, keerde zaterdag niet meer terug op de baan en ontbreekt ook tijdens de zondagse races. De eerste WSBK-race in Magny-Cours werd overigens gewonnen door Van der Mark, die daarmee na bijna drie jaar weer eens op het hoogste treetje van het podium mocht plaatsnemen.