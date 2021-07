Lowes tekent nieuwe meerjarige deal bij Kawasaki in World Superbikes

Na het behalen van de titel in de British Superbikes in 2013 maakte Alex Lowes de overstap naar het wereldkampioenschap. Aanvankelijk reed hij zes seizoenen voor Crescent Racing, dat gebruik maakte van Suzuki’s en Yamaha’s. Met zijn sterke prestaties in 2019 verdiende Lowes een eenjarige deal bij KRT. Door in 2020 in zijn eerste raceweekend op de Kawasaki al een race te winnen, verdiende hij een nieuwe deal voor 2021. Ook dit jaar zijn er alweer handtekeningen op papier gezet voor een langere samenwerking. Lowes heeft in Assen een contract voor minimaal twee jaar getekend om in het World Superbike actief te blijven voor Kawasaki.

“Ik ben blij dat ik opnieuw getekend heb bij Kawasaki Racing Team, het succesvolste team van het huidige WorldSBK-tijdperk”, zei Lowes. Na het door COVID-19 vreemd verlopen seizoen 2020 is ook 2021 een apart jaar geworden, doordat de 30-jarige coureur in het voorseizoen kampte met een blessure. “Dit jaar is ook ietwat frustrerend. Voor mijn gevoel zijn we sterk begonnen, maar de resultaten zijn niet zoals we dat graag willen. We hebben veel potentie en ik sta in de top-vier van het kampioenschap. Ik sta dicht bij de top-drie, en dat is het doel voor dit seizoen. Ik ga de komende weken hard werken om de volgende stap te zetten en regelmatig mee te doen om het podium. Voor mijn gevoel is dat dichtbij en met dit team en deze jongens om mij heen is alles op zijn plek om stappen vooruit te zetten.”

In principe heeft Kawasaki Racing Team daarmee de line-up voor 2022 rond. Regerend zesvoudig Superbike-kampioen Jonathan Rea heeft namelijk al een doorlopend contract bij het team. Toch is het niet helemaal zeker of hij volgend jaar nog in het WorldSBK te bewonderen is. Rea wordt namelijk gelinkt aan een zitje bij Petronas SRT in de MotoGP en de Brit heeft aangegeven dat hij een overstap niet uitsluit. Wel is hij dit jaar op weg naar een zevende opeenvolgende WSBK-titel. Teamgenoot Lowes staat dus vierde, maar heeft 116 punten achterstand.