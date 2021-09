Locatelli krijgt contractverlenging bij WSBK-team Yamaha

Met de contractverlenging is het door Crescent Racing gerunde team zeker van dezelfde line-up tot en met 2023. Eerder tekende kopman Toprak Razgatlioglu al een nieuw contract. Yamaha bevestigde in het persbericht dat er een optie in het contract van de Italiaan stond waardoor hij voor 2022 al min of meer vastgelegd was. Nu is die optie geactiveerd en blijft hij de komende twee jaar bij Yamaha.

“We zijn blij dat Andrea tot het eind van 2023 bij de Yamaha-familie blijft”, zei Yamaha-manager Andrea Dosoli. “Hij is een belangrijk onderdeel van het Yamaha-opleidingsprogramma en heeft onze visie voor de toekomst waargemaakt. We hadden wel gedacht dat ‘Loka’ snel kon zijn dit jaar, maar bijna niemand had verwacht dat hij in deze fase van zijn loopbaan al voor podiums zou vechten. We houden hem er in de toekomst graag bij om voor nog grotere successen te gaan. Met een nieuw contract zijn alle ingrediënten er voor een mooie toekomst.”

Locatelli maakte afgelopen seizoen de overstap naar het WK Superbikes. In Assen pakte de 24-jarige coureur zijn eerste podium, ook in Most en Magny-Cours eindigde hij met een trofee. Hij is daarmee ‘best of the rest’ na de drie titelkandidaten Razgatlioglu, Kawasaki-rijder Jonathan Rea en Ducati-coureur Scott Redding.

Met de aankondiging van Yamaha zijn alleen de fabriekszitjes bij Honda nog vrij, maar HRC weet ook al welke rijders volgend jaar deel uitmaken van de line-up. MotoGP-coureur Iker Lecuona maakt de overstap, ook Moto2-rijder Xavi Vierge verlaat de Grand Prix-paddock voor een overstap naar het Honda WSBK-team.