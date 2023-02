Van der Mark begint met vertrouwen aan WSBK-seizoen na goede test

Michael van der Mark heeft een 2022 vol blessureleed achter zich gelaten. De coureur is fit voor de start van het seizoen, dit weekend op het karaktervolle Phillip Island. In aanloop naar de eerste manche van het Superbikes-seizoen werd er twee dagen getest op het circuit nadat de teams eerder al collectief op het circuit van Portimao reden en daarvoor privétests uitvoerden in onder meer Jerez. “Het was goed dat we nog twee dagen getest hebben”, zegt Van der Mark. “We hadden een solide plan en hebben veel geprobeerd, vooral op het gebied van elektronica en de wielophanging. We hebben de motor niet compleet veranderd, het waren vooral kleine dingen die we moesten checken en waar we opnieuw bevestiging van wilden. Zoals altijd wil je meer tijd om te testen, maar ik denk dat we tot nu toe tevreden mogen zijn.”

Van der Mark noteerde op de tweede dag van de test een 1.31.375 als snelste tijd, negen tienden achter regerend wereldkampioen Alvaro Bautista. Dit weekend begint op Phillip Island het nieuwe WSBK-seizoen. “We hebben geen problemen gehad bij de start, dus ik heb wel vertrouwen voor het weekend”, aldus Van der Mark. “Tijdens de eerste twee ronden moeten we zeker in de top-tien staan. Het lijkt erop dat de verschillen in de middenmoot van het WK Superbikes heel erg klein zijn en dat gaat mooie gevechten opleveren, maar wij hebben de motor deze winter behoorlijk kunnen verbeteren.”

De negende tijd in de wintertest gaf wat dat betreft geen representatief beeld, Van der Mark gelooft dat de potentie van de BMW M1000 RR juist in de langere runs zit. “Die verbetering is niet zozeer in de kwalificatieruns, maar onze racesnelheid en het gevoel daarbij is een stuk beter geworden. Dat we op Phillip Island en Mandalika racen is geweldig, dat zijn twee mooie en zeer verschillende circuits om te beginnen. De winter is lang genoeg geweest en ik kan niet wachten om echt te beginnen.”

Van der Mark was tijdens de tweedaagse op Phillip Island de snelste van de BMW's. Ploegmaat Scott Redding eindigde op de twaalfde plek. Satellietrijders Loris Baz en Garrett Gerloff werden respectievelijk dertiende en zeventiende.