WSBK Phillip Island: Van der Mark crasht, Bautista wint

Kort voor de start van de eerste race van het nieuwe WK Superbikes-seizoen had het hard geregend op Phillip Island, waardoor de coureurs op regenbanden vertrokken. Maar omdat het Australische asfalt relatief snel opdroogde, moesten ze bovendien rekening houden met veranderlijke omstandigheden.

Jonathan Rea startte achter polesitter Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista en Dominique Aegerter vanaf plaats vier, maar kwam na de eerste ronde als leider door. De Kawasaki-rijder had Bautista, Alex Lowes, Razgatlioglu en Andrea Locatelli achter zich in de top-vijf. Ook Michael van der Mark had een goede start. De BMW-coureur had zich als twaalfde gekwalificeerd, maar lag na de eerste ronde al op P8. Lang kon Van der Mark daar niet van genieten: hij kwam in de tweede ronde ten val en werd zo de eerste uitvaller van het seizoen.

In eerste instantie trok Rea een gaatje naar Bautista, maar kon dat niet volhouden. In de negende ronde zat Bautista op het achterwiel van Rea en een ronde later sloeg hij toe. De Spanjaard pakte de leiding en zag zijn koppositie nadien niet meer in gevaar komen. Uiteindelijk won Bautista met bijna 3,5 seconde voorsprong op Rea. Laatstgenoemde finishte als tweede, met 2,7 seconde marge naar Razgatlioglu. De Turkse oud-wereldkampioen had Lowes in de vierde ronde van P3 gestoten en zou daar ook finishen. Lowes ging in de vijftiende ronde onderuit en viel uit, waardoor Locatelli als vierde eindigde. Axel Bassani completeerde de top-vijf.

Zondag zijn de Superpole-race en Race 2 op Phillip Island. Deze beginnen om respectievelijk 3.00 uur en 6.00 uur onze tijd.

WSBK 2023, Phillip Island: Uitslag Race 1