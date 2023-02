Geen minimumgewicht voor rijder en motor in WK Superbikes

“Het WK Superbikes is nu een volwassen kampioenschap”, schrijft de SBK Commission in een communiqué over reglementswijzigingen voor dit jaar. “Het is noodzakelijk deze continuïteit te bewaken en vast te houden aan de technische regels die dit kampioenschap tot een succes gemaakt hebben. De kwestie rond het gecombineerde minimumgewicht voor rijder en motor is daarom afgewezen.”

De discussie rond het minimumgewicht werd vorig jaar aangewakkerd door Scott Redding en wereldkampioen Alvaro Bautista. Redding is groot en zwaar, Bautista is klein en licht. Het is onmiskenbaar dat een lichtere coureur diverse voordelen heeft zoals het brandstofverbruik van de machine, de slijtage van de achterband en aerodynamica.

Redding wilde daarom een minimumgewicht voor rijder en motor en leverde bewijs: “Op rechte stukken is een lichte rijder zo’n twee tot vier tienden sneller. Dat lijkt niet veel, maar als tien rijders binnen een seconde van elkaar zitten is twee tienden een prachtig vangnet. Naast de snelheid vraagt een lichtere rijder minder van de band dan een zware coureur. Daarom hebben lichtere rijders aan het eind van de race, als het echt om de knikkers gaat, voordeel ten opzichte van de anderen. Ze hebben daarmee meer kans op de overwinning.”

Bautista ging destijds fel in discussie met Redding door te stellen dat zware rijders meer spierkracht hebben om de motor te manoeuvreren. “De kleinere rijders hebben minder kracht om te manoeuvreren met de motor, zeker in de bochten”, aldus Bautista. “Dat is geen probleem voor de grote bodybuilders. Als je een limiet op het ene zet, moet je het andere ook aanpakken. Het is volgens mij belangrijker om je te concentreren en voordeel te pakken op de sterke punten die je hebt en de zwakke punten te minimaliseren.”

Voorheen konden rijders hun gewicht en kracht gebruiken om de wheelie en acceleratie te optimaliseren, maar dit voordeel is door de invoering van elektronica grotendeels verdwenen.

Ook in de MotoGP is het minimumgewicht een twistpunt, Luca Marini pleit daar al een tijdje voor het instellen van een dergelijke maatregel. Ook in de koningsklasse houdt de organisatie zich voorlopig ver van het invoeren van een dergelijke regel.