Minimumgewicht in WK Superbikes? Redding en Bautista clashen

Het gewicht van de rijder blijft een van de belangrijke factoren in het al dan niet hebben van succes. Dat is in de MotoGP al jaren een twistpunt, maar ook in het WK Superbikes laait de discussie zo nu en dan op. Deze keer bracht BMW-rijder Scott Redding (naar eigen zeggen 93 kilogram zwaar) de discussie op gang, opvallend genoeg net voordat de kleinste en lichtste rijder van het kampioenschap op de drempel van de wereldtitel staat. “Het WK Superbikes heeft gezorgd voor de mooiste racerij in de wereld, maar waarom is er geen minimumgewicht voor de rijder”, vraagt Redding zich af. “Ik kan over dit onderwerp praten omdat ik dit jaar geen kanshebber ben op de titel. De mensen die nog meedoen om de wereldtitel zullen dat niet doen omdat ze dan kritiek krijgen van de fans en ‘experts’ op social media.”

Redding legt vervolgens uit waarom hij een minimumgewicht nodig vindt en heeft bewijsstukken toegevoegd. “Zoals je kunt zien in de beelden heeft een extreem kleine rijder veel voordeel op de rechte stukken, twee tot vier tienden van een seconde. Dat lijkt niet veel, maar als tien rijders binnen een seconde van elkaar zitten is twee tienden een prachtig vangnet. Naast de snelheid vraagt een lichtere rijder minder van de band dan een zware coureur. Daarom hebben lichtere rijders aan het eind van de race, als het echt om de knikkers gaat, voordeel ten opzichte van de anderen. Ze hebben daarmee meer kans op de overwinning.”

“Makkelijk om externe excuses te zoeken”

Diverse rijders hebben gereageerd, waaronder Alvaro Bautista (66 kilogram). “Dan moeten we de kracht van de sterkere rijders ook beperken…”, reageert de Spanjaard. “De kleinere rijders hebben minder kracht om te manoeuvreren met de motor, zeker in de bochten. Dat is geen probleem voor de grote bodybuilders. Als je een limiet op het ene zet, moet je het andere ook aanpakken. Het is volgens mij belangrijker om je te concentreren en voordeel te pakken op de sterke punten die je hebt en de zwakke punten te minimaliseren.” Bautista sluit af met een steek in de richting van Redding: “Het is makkelijker om externe excuses te zoeken in plaats van hard te werken en de realiteit te accepteren. Het is voor de eerste keer in mijn loopbaan dan andere rijders klagen over het gewicht van een rijder.”

Loris Baz is nog een van de zwaargewichten in het WK Superbikes. Hij is het eens met Redding: “200 procent mee eens, ik ben 95 kilogram en ik [vecht] hier al mijn hele leven tegen. Het probleem is dat de motoren beter en beter worden met de elektronica en aerodynamica. Het betekent dat het voordeel van ons gewicht gereduceerd wordt met nieuwe middelen. Ik herinner me nog dat ik in Stock 1000 reed en de eerste jaren van het WK Superbikes, toen kon ik de wheelie en grip nog beïnvloeden door mijn gewicht. Maar de aerodynamica en elektronica zijn tegenwoordig zo goed dat het een groot nadeel is als je groot bent.”

Bautista heeft met nog twee raceweekenden te gaan een voorsprong van 82 punten op Toprak Razgatlioglu en kan tijdens de aankomende ronde in Indonesië wereldkampioen worden.

Bekijk hieronder de volledige Instagram-post van Scott Redding: