Voor Racing Team Nederland wordt 2021 het derde seizoen in het FIA WEC, het wereldkampioenschap lange-afstandsraces. Nadat de renstal vorig jaar de eerste podiumfinishes en overwinning scoorde, wordt de lat dit jaar weer ietsjes hoger gelegd. De renstal heeft voor 2021 namelijk haar zinnen gezet op het pakken van de LMP2-titel in de Pro/Am-categorie.

Pro/Am-divisie

De Pro/Am-divisie is dit jaar nieuw in de LMP2-klasse, waar de teams verplicht met minimaal één zilver- of een brons-geklasseerde rijder moeten rijden. Het merendeel van de teams verschijnt aan de start met een derde rijder met de zilveren rating, maar met Frits van Eerd is Racing Team Nederland op Spa-Francorchamps één van de zeven teams met een bronzen rijder in de gelederen, waarmee de renstal naast de strijd om de overallzege ook meedingt naar de prijzen in de Pro/Am-categorie. “Ik ben er ontzettend blij mee dat ze dat hebben gedaan”, vertelt Van Eerd over de invoering van de nieuwe subcategorie. “Dat maakt deze klasse waarvoor deze oorspronkelijk ooit voor bedoeld is geweest: LMP1 voor de fabrieken, en wat daaronder zit, daar zit een gentleman driver in en die zoekt er een paar coureurs bij die ook supergoed zijn.”

“Ik heb er lang naar uit gekeken dat dit ooit zou gebeuren. Nu gaat het gebeuren, ik ben er klaar voor. We zouden dit jaar dus theoretisch wereldkampioen kunnen worden in de LMP2-klasse in de Pro/Am-serie. Geloof maar één ding: ik ga er alles aan doen dat dat gaat gebeuren.”

Concurrentie

Van Eerd deelt de geelzwarte Oreca dit jaar opnieuw met Giedo van der Garde, terwijl Job van Uitert – die vorig jaar al inviel bij het team – voor 2021 het stoeltje van Nyck de Vries heeft overgenomen. Voor de strijd om de Pro/Am-titel zien beide coureurs dit jaar twee grote concurrenten: “Ik denk dat er toch wel twee teams zijn die echt sterk zijn”, analyseert Van der Garde de tegenstanders. “DragonSpeed, die rijden met Henrik Hedman. Ze rijden ook al lang in de klasse en ze hebben met Ben Hanley en Juan Pablo Montoya echt een sterk team.” Van Uitert wijst naar het Zwitserse Realteam Racing, het zusterteam van Racing Team Nederland dat ook wordt gerund door het Franse TDS: “Zij hebben heel sterke pro-rijders met Norman Nato en Loic Duval. De bronzen rijder [Esteban Garcia, red.] is nieuw in de LMP2, dus dat is nog een factor die we niet echt kennen.”

“Dat zijn wel echt de drie teams, samen met ons, die natuurlijk voor de wereldtitel gaan vechten”, vat Van der Garde het lijstje met favorieten samen. “May the best man win.”

Wereldtitel het hoofddoel

Ondanks de geduchte tegenstand blikt Van Eerd met frisse moed vooruit op het nieuwe seizoen: “Voor 2021 ligt de lat natuurlijk heel erg hoog want we zullen maximaal gaan strijden om die wereldtitel binnen te gaan halen. Er kan van alles gebeuren, maar met focus en een beetje geluk komen we een heel eind.” Ook voor Van Uitert is het doel duidelijk: “Daarom doen we mee. We doen niet mee om mee te doen, maar we doen echt mee voor overwinningen en het hoofddoel is natuurlijk wereldkampioen worden.

Bekijk bovenaan deze pagina de vooruitblik van Racing Team Nederland op het volledige WEC-seizoen, waarin ook nog even wordt teruggekeken naar de deelname aan de 24 uur van Daytona eind januari. In de video onderaan deze pagina blikt het team vooruit op de openingsrace op Spa-Francorchamps, een circuit waar Frits van Eerd geen al te goede herinneringen aan heeft…

VIDEO: Van Eerd: "Ik heb een vreselijke hekel aan Spa-Francorchamps"