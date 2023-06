Nyck de Vries heeft via een nogal ongewone weg de Formule 1 bereikt. De Nederlander was de beste in de Formule 2 en Formule E en reed ook in de langeafstandsracerij. In het seizoen 2018-2019 reed de Fries zijn eerste races in het WEC met Racing Team Nederland, maar zijn Le Mans-debuut kwam in het seizoen 2019-2020, met in de LMP2-klasse een vijftiende plek als resultaat. In 2020, 2021 en 2022 reed hij ook in de prestigieuze race. Zijn beste resultaat was met TDS Racing in 2022 met een vierde plek in de LMP2-klasse en een achtste plek overall.

In datzelfde jaar maakte de 28-jarige coureur ook zijn Formule 1-debuut voor Williams, die vlekkeloos verliep en afgesloten werd met punten. Dit leverde hem een F1-contract op bij AlphaTauri voor 2023. Ondanks dat de koningsklasse zijn droom was en is, blijft Le Mans toch kriebelen. Het vechten voor de eindzege in die race staat dan ook nog hoog op zijn lijstje, dat laat hij weten tegen GiveMeSport.

"Ik heb in de LMP2-klasse een aantal Le Mans-races gedaan. Uiteraard was F1 mijn grootste droom, maar ik heb wel het gevoel dat ik nog unfinished business heb in Le Mans. Ik heb nog niet de kans gehad om voor de Le Mans-eindzege te strijden. Dat staat hoog op mijn lijstje", zegt de AlphaTauri-coureur. "Dat is iets waar ik in de toekomst voor wil vechten. Ik houd van langeafstandsracen. Ik blijf er ook naar kijken en heb er veel vrienden. Ik houd van racen. Toch leef ik in het nu en F1 is de koningsklasse van de autosport. Dat is waar ik wil zijn. Ik bekijk het per stap. De toekomst leidt mijn weg."