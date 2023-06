Ferrari: "Zonder problemen kunnen we met Mercedes vechten"

De Ferrari SF-23 is dit Formule 1-seizoen snel over een enkele ronde, maar legt het in de Grand Prix geregeld af tegen de wagens van Mercedes en Aston Martin. Dit patroon herhaalde zich in Spanje. Carlos Sainz startte als tweede, maar moest beide Mercedessen en de Red Bull van Sergio Perez aan zich voorbij laten en finishte als vijfde. De sterke kwalificatie geeft volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur wel aan dat de meegebrachte upgrades werken.

"Qua potentie hebben we een stap gemaakt", zegt de Fransman. "In de kwalificatie kregen we Carlos op de eerste startrij. Dat is waarschijnlijk een stap vooruit. In de race zou je kunnen zeggen dat we die gezet hebben ten opzichte van Aston Martin, maar het was nog niet genoeg. Er is qua performance nog steeds een verschil met Mercedes. Dan doel ik op de overgang van de kwalificatie naar de race. Als we terug willen komen moet de focus op de zondag liggen, zodat we punten scoren."

Vasseur is ervan overtuigd dat Mercedes uitgedaagd kan worden zodra de problemen verholpen zijn. "Dan kan ik me voorstellen dat we de hele race met ze vechten", gaat hij verder. "Met Red Bull is het een ander verhaal, met name met Max. Hij is nog steeds veel sneller in de kwalificatie en veel sneller in de race." Hij benadrukt dat Ferrari Mercedes bijhoudt in de ontwikkelingsrace, terwijl beide F1-teams ernaar streven om Red Bull Racing in te halen. "Mercedes slaapt niet. Tussen Miami en Spanje brachten ze een grote upgrade naar Monaco. Dat houdt in dat ze niet stilzitten. Wij hebben kunnen zien dat onze update voor een betere performance zorgde. In Spanje was ook te zien dat Mercedes dat had. Wij zijn waarschijnlijk iets sneller in de kwalificatie, maar te inconsistent in de race. De eerste stint van Carlos in Miami was goed, de tweede weer heel slecht bijvoorbeeld."

Volgens de Franse chef is het wel moeilijk in te schatten waar Ferrari wél competitief gaat zijn. "Het is per circuit lastig te voorspellen of we er competitief gaan zijn. We beginnen nu wel een beter beeld te krijgen van de auto en waar we presteren. Het heeft niet echt te maken met de lay-out of het asfalt. Miami was compleet anders, in ieder geval qua asfalt, en daar zagen we exact hetzelfde gebeuren tussen de kwalificatie en de race. Mercedes is een goede referentie. Onze stap qua performance is er, maar de consistentie niet."