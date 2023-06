Palmer: "Mercedes wordt vanaf nu alleen maar competitiever"

Bij Mercedes wisten ze vóór de testdagen in Bahrein al dat er iets moest gebeuren aan de W14. Het team begon net als vorig jaar matig aan het seizoen en kwam in Monaco met een groot updatepakket, waarbij onder meer de sidepods flink onder handen zijn genomen. De verwachtingen van deze update werden meermaals getemperd door teambaas Toto Wolff. Hij stelde dat het 'geen wondermiddel' was en dat deze updates vooral belangrijk zijn voor het bepalen van de ontwikkelingsrichting.

Dat Mercedes in de Grand Prix van Spanje een dubbelpodium pakte en op snelheid in ieder geval beide Aston Martins en Ferrari's achter zich wist te houden, bood het team perspectief voor de rest van het seizoen. Oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer verwacht dat de updates hebben gewerkt zoals Mercedes had gehoopt, maar waarschuwt dat het goede resultaat ook komt door de aard van het circuit.

"Mercedes was het gesprek van de race met hun dubbelpodium", schrijft Palmer in een analyse voor de officiële website van de Formule 1. "Ze hadden significante updates meegenomen en op het eerste gezicht leek dat direct resultaat op te leveren. Maar dit circuit is altijd al sterk geweest voor Mercedes. Vorig jaar streed George Russell om de leiding", haalt hij aan. "Het is aannemelijker dat, hoewel de updates werkten, de baankarakteristieken hen meer in de kaart speelden." Daarom zal volgens Palmer de Grand Prix van Canada een 'interessantere vergelijking' worden. "Dat circuit komt meer overeen met de stratencircuits die we tot nu toe hebben gehad."

Palmer, die in 2016 en 2017 voor Renault in de Formule 1 reed, stelt dat Mercedes nu 'de juiste ontwikkelingsrichting' heeft gevonden. "Net als vorig jaar", doelt hij op het feit dat Mercedes ook vorig jaar grote stappen zette naarmate het seizoen vorderde, met de zege in Brazilië als hoogtepunt. "Vanaf nu zouden ze alleen maar competitiever moeten worden. Het gat naar Red Bull en Max Verstappen blijft echter groot. Daarnaast zag Mercedes er ook beter uit doordat de concurrentie onderpresteerde."