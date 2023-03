Het Duitse team hoopte na de teleurstellende campagne van 2022 dit jaar het roer om te gooien en direct weer mee te doen om de podiumplaatsen en zeges. Dat zat er in Bahrein en Saudi-Arabië in ieder geval niet in voor Lewis Hamilton en George Russell, die in de W14 vooral de strijd aangingen met Aston Martin en Ferrari.

Mercedes hield vast aan het concept van de smalle sidepods nadat het in de Grand Prix van Brazilië, waar Russell won, tekenen zag dat dit concept kon werken. Het duurde niet lang voordat teambaas Toto Wolff moest erkennen dat het concept op de schop moet en hij gaf al aan dat het team hard werkt aan oplossingen om dit seizoen nog competitief te worden.

Die reactie van Wolff, vlak na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, leek wat aan de vroege kant, maar nu blijkt dat het team al weken voor de openingsrace wist dat er wat aan de W14 moest veranderen. Trackside engineering director Andrew Shovlin onthult dat zij de beperkingen van de W14 al in de windtunnel zagen. Daar besefte het team dat de gewenste verbeteringen er niet zomaar kwamen.

"Je kunt kijken naar je ontwikkelingssnelheid in de windtunnel, en nog voor we in Bahrein waren werden er al discussies gevoerd over het overstappen op andere concepten", legt Shovlin uit. "Dat is geen geïsoleerde kijk op de ontwikkeling van de auto van dit jaar, maar iets wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Als je niet die benodigde verbeteringen vindt, dan moet je een grotere verandering doorvoeren. Dan ontdek je een ander gebied en vaak wil je dat ontsluiten. Dat was al vóór Bahrein gebeurd. Maar misschien is de urgentie om te proberen die beetjes naar de baan te brengen na de eerste races toegenomen."

Een van de voornaamste veranderingen die Mercedes overweegt, is het aanpassen van de sidepod. Het team is bereid om het concept van de 'zeropod' los te laten en zou zelfs overwegen om de sidepods van Red Bull te kopiëren. Volgens Shovlin moet de W14 op veel meer vlakken onder handen genomen worden, wil Mercedes Red Bull verslaan. Gevraagd wat Wolff bedoelde met het veranderen van concept, antwoordt Shovlin: "Misschien hebben we het woord concept gebruikt om de sidepods te omschrijven. Deze auto is een evolutie van de auto die we vorig jaar hadden. Veel daarvan is gebonden aan de structuur van de zijdelingse impact. Dus nu kijken we naar grotere afwijkingen, omdat het duidelijk is dat dit ons niet de prestaties heeft gegeven die we graag zouden willen."

"Dat gezegd hebbende zijn er nog andere gebieden waarvan we weten dat we die moeten verbeteren", vervolgt Shovlin. "Het zou zeer misleidend zijn om te denken dat het gat helemaal verdwijnt als we er een andere sidepod op zetten", doelt hij op het verschil tussen Red Bull en Mercedes. "De realiteit is dat het overgrote deel van dat gat uit andere prestatiegebieden moet komen. We hebben op dit moment veel projecten om de komende vijf races beter te presteren."

Hamilton beklaagde zich na de Grand Prix van Saudi-Arabië over het feit dat de W14 niet comfortabel is. Hij wees naar een ontwerpelement als oorzaak van het ongemak, waardoor hij geen goed gevoel heeft in de achterkant van de bolide. Shovlin geeft toe dat veel aspecten van de bolide aangepast moeten worden om de situatie beter te maken voor Hamilton en Russell. "Er zijn zaken waardoor de auto wat stabiliteit bij het insturen mist, dat zorgt ervoor dat zij niet echt het vertrouwen hebben. We glijden te veel in de hoge snelheidsbochten. We krijgen elke sessie feedback van beide coureurs en dat wordt meegenomen in het ontwikkelingsproces. Als we uiteindelijk de auto beter maken voor Lewis, dan wordt deze ook beter voor George."

Video: Andrew Shovlin analyseert de GP van Saudi-Arabië voor Mercedes