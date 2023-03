Hand overspeeld of Red Bull gedraaid? Waarom Porsche niet in F1 komt

Voor een goed begrip van het Porsche-verhaal moeten we iets verder terug en ook het bredere plaatje in ogenschouw nemen. We moeten terug naar het moment waarop Volkswagen twee merken groen licht heeft gegeven voor F1 en vooral naar de achterliggende redenen. Want zoals enkele inwoners van Wolfsburg tijdens een Q&A met topman Herbert Diess al aangaven: één merk in F1 is toch wel genoeg, waarom mikte de VW Group op twee losse deelnames? Het antwoord dat Diess gaf, is interessant en zegt iets over de strategie van Volkswagen.

"Het gaat er niet om dat ik iedereen graag F1 wil laten doen, maar dit zijn twee afzonderlijke gevallen. Om te beginnen Porsche. Dat merk maakt ieder jaar zo'n vier miljard euro over naar Wolfsburg en moet dat in de toekomst blijven doen. Om het te kunnen, heeft het merk uitstraling nodig. Iedereen moet een Porsche willen. Om dat te bereiken, moet Porsche het meest sportieve automerk ter wereld zijn en moet Porsche in de autosport actief zijn. Als Porsche in de autosport actief is, dan is de Formule 1 nou eenmaal de meest efficiënte zet.", legde Diess uit.

Voor Audi kwam de topman met een soortgelijke uitleg. Ook daar zou de uitstraling van F1 gewenst zijn, vooral om het merk in een duurder segment te plaatsen. "Audi is een zwakker merk dan Porsche en kan daardoor niet zulke hoge prijzen vragen. Daardoor heeft Audi eigenlijk meer redenen om F1 te gaan doen. Audi is nu nog zwakker dan Porsche in bepaalde opzichten, maar als het in de Formule 1 kan slagen tegen Daimler [Mercedes] dan kan het merk als geheel daarvan profiteren. Audi wil in 2030 nog maar drie miljoen auto's bouwen en de prijzen verhogen."

Red Bull heeft de stekker eruit getrokken

Voor beide merken zag VW meerwaarde. Het verklaart waarom het mandaat vanuit Wolfsburg aan twee merken is gegeven en die los van elkaar op zoek mochten. Zoals we inmiddels weten heeft enkel Audi een geschikte partner gevonden, al leek het in eerste instantie anders uit te pakken. De gesprekken tussen het merk uit Ingolstadt en McLaren klapten, onder meer omdat Audi naast het kopen van aandelen ook de naam aan het raceteam wilde verbinden. Bij Porsche zijn de eerste stappen juist snel gezet door een Oostenrijkse driehoek. Fritz Enzinger (Porsche), Helmut Marko en Dietrich Mateschitz vonden elkaar snel en maakten de weg vrij voor een samenwerking.

Door die voortvarende start komt de vraag op wat er sindsdien verkeerd is gegaan. Is Red Bull gedraaid of heeft Porsche diens hand overspeeld? Het antwoord is een beetje van beide. Zo liet Enzinger tijdens zijn afscheidsrede weten: "De gesprekken liepen erg goed. We hadden al een handdruk over onze deelname aan het team, maar daarna werd de deal niet afgerond. Wij wilden graag een gelijkwaardige partner zijn. Maar iedereen moet natuurlijk zelf beslissen of ze aandelen willen verkopen of niet. Dat is oké voor ons. We hebben ons in ieder geval fair gedragen."

In deze quote zitten meerdere zaken van belang. Om te beginnen bevestigt het dat de eerste fase voorspoedig verliep en dat er nadien een kink in de kabel is gekomen. Dit is vanuit Red Bull gebeurd en komt doordat Horner en Marko niet graag autonomie op wilden geven. Met Oliver Mintzlaff zijn de kaarten nu iets anders geschud, maar met Mateschitz kon Marko snel schakelen. Een telefoontje was genoeg om op cruciale dossiers te handelen. Bovendien was er blind vertrouwen tussen die twee. Alhoewel Mateschitz een raceliefhebber pur sang was, vertrouwde hij de meeste F1-taken aan Marko toe zonder continu verantwoording te willen - wat met Mintzlaff wel meer het geval is. De werkwijze staat haaks op verantwoordelijkheden delen met de VW Group, waar veel via bestuursraden en Powerpointpresentaties moet.

Het boezemde de Red Bull-kopstukken des te concreter het werd, des te meer angst in en verklaart waarom Red Bull een andere keuze heeft gemaakt. Een bijbehorend aspect zit ook verpakt in de Enzinger-quote. Porsche wilde een partner 'auf Augenhöhe' worden en zich voor vijftig procent inkopen. Bij inkopen hoort medezeggenschap, maar vanuit Red Bull-oogpunt wilde Porsche het beste van beide werelden zonder veel toe te kunnen voegen. Zo zou het achterin de Red Bulls geen volledige Porsche-motor worden, maar zou het merk aanhaken bij het Red Bull Powertrains-project in Milton Keynes. Eigenlijk zoals Ford dat nu ook gaat doen. Technisch zou Red Bull dus niet alles van Porsche krijgen aangeleverd en was het zelf ook al een eindje op weg, waardoor er los van de naam en het geld niet buitengewoon veel tegenover het opgeven van de autonomie kon staan.

De naam Porsche aan het team verbinden was natuurlijk wel aansprekend geweest, maar vanuit marketingoogpunt en ook financieel gaat het Red Bull nu allesbehalve slecht. Er was met andere woorden geen noodzaak om iets te veranderen. Het verklaart overigens ook waarom Red Bull met Ford voor een partner is gegaan die eigenlijk hetzelfde levert als Porsche, maar minder eisen heeft. Zo brengt Ford ook (veel) geld in het laatje en haakt Ford ook simpelweg aan bij het Powertrains-project, maar hoeft dat Amerikaanse team geen medezeggenschap. Red Bull behoudt de autonomie.

Had Porsche niet genoeg te bieden? Tussen wal en schip

Als we inzoomen op Porsche zelf, dan heeft het merk hoog ingezet zonder partners een kant-en-klaar pakket te kunnen bieden op motorisch vlak, zoals Honda (ook op zoek naar een partner) dat wel kan. Honda heeft ook al bewezen in de moderne Formule 1 succesvol te zijn. Porsche wenste met een samenwerking 'auf Augenhöhe' een vinger in de pap te krijgen, maar wilde niet zover gaan als Audi. Het laatstgenoemde merk wenste de touwtjes eveneens in handen krijgen, maar heeft gezegd: whatever it takes. In de praktijk betekent dat enorme investeringen in de motorfaciliteit in Neuburg an der Donau en ook enorme investeringen om van Sauber een fabrieksteam te maken.

Het merk uit Weissach heeft misschien gegokt en verloren door op medezeggenschap te mikken, terwijl het (los van geld en uitstraling) niet direct een onmisbare schakel aan een bestaand team kon toevoegen. Het is niet voldoende gebleken om Red Bull over de streep te trekken en nadien heeft Porsche ook geen andere partner gevonden. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat er na het afketsen van de Red Bull-deal nog wel is gesproken met McLaren. Alhoewel die gesprekken primair over de automotive-tak en het grotere plaatje gingen (F1 had erbij kunnen komen) volstond het niet om McLaren over te halen. Nagenoeg alle teams in F1 zijn momenteel financieel rendabel, waardoor je als buitenstaander ook met een zeer interessant voorstel moet komen om überhaupt binnen te komen. Bij Porsche lijkt dat de kern van het verhaal: het idee om aan te haken bij een bestaande partij en daar medezeggenschap in te krijgen, ging er bij anderen niet direct in als zoete koek.

De conclusie luidt daardoor: Porsche is tussen wal en schip beland. Het wilde inspraak en wenste niet zoals Honda sec een motorleverancier te zijn, maar was tegelijkertijd niet bereid om alle offers te brengen die Audi momenteel wel brengt. Het gevolg is dat Red Bull de stekker eruit heeft getrokken en dat Porsche jammer genoeg niet present lijkt te zijn vanaf 2026. Zo'n iconische naam erbij was natuurlijk bijzonder fraai geweest, maar door het bovenstaande is de praktijk helaas anders...

Lees meer over Porsche en F1: Porsche niet in F1: Geen akkoord met McLaren na afgeketste Red Bull-deal