Na het teleurstellende seizoen 2022 hoopten Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell dit jaar op verbetering, maar daar is met de W14 voorlopig nog geen sprake van. Het team kon van de winter niet de vooruitgang boeken om het Red Bull lastig te maken en begint weer op grote achterstand aan de jacht op haar concurrent.

Mercedes scoorde 38 punten in de eerste twee races, evenveel als een jaar eerder in diezelfde twee races. Het is geen ideale situatie voor het team, maar ook niet voor Hamilton. De Brit heeft namelijk niet hetzelfde gevoel in de W14 als teamgenoot Russell. Dat probleem zou volgens de zevenvoudig wereldkampioen opgelost kunnen worden door met meer downforce te rijden, met name om de achterkant van de bolide stabieler te maken. Maar er is ook iets anders dat inherent is aan het ontwerp van de auto waar hij niet gelukkig mee is.

Hamilton sprak na afloop van de race in Saudi-Arabië over een situatie die hij nog nooit had meegemaakt. "We hebben veel minder downforce", legde de Mercedes-coureur uit. "We moeten met name de achterkant en de downforce verbeteren. Hoe beter de achterkant, hoe stabieler de auto wordt en hoe zelfverzekerder ik zal zijn om echt aan te vallen."

"Maar zelfs al passen we dat aan, dan nog is er iets specifieks met iets op deze auto dat ik nog nooit eerder heb gehad", voegt Hamilton toe, zonder dat probleem echt aan te kunnen wijzen. "Het is iets dat ik de afgelopen jaren niet heb gehad. Voor mij maakt dit het oncomfortabel. Ik moet gewoon hard werken om ervoor te zorgen dat dit verandert." Het probleem lijkt voor Hamilton vooral aanwezig te zijn zodra hij op de limiet moet rijden. "Het is op het scherp van de snede, het gebeurt als je meer dan 95 procent geeft. Maar in de race is het al beter controleerbaar en voorspelbaarder. Ik heb in de races nog steeds geen vertrouwen, maar ik doe mijn best."

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van die problemen op de hoogte, maar heeft slecht nieuws voor Hamilton. "We hebben een fundamenteel probleem waar hij niet blij mee is, dat heeft te maken met de manier waarop hij de achterkant van de auto voelt", legt Wolff, gevraagd door Motorsport.com naar het probleem, uit. "Dat is niet iets dat snel opgelost kan worden. De coureurs zijn de belangrijkste sensoren in de auto en als zij ons vertellen wat zij voelen, dan moeten we daar rekening mee houden."