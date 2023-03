Nyck de Vries begon aan zijn fulltime Formule 1-debuut met de veertiende plek in Bahrein en hoopte in Saudi-Arabië op een beter resultaat. Op het Jeddah Corniche Circuit kwam hij van de achttiende plaats en kroop hij langzaam richting de top-tien, maar moest hij uiteindelijk opnieuw genoegen nemen met de veertiende plek, drie plaatsen achter teamgenoot Yuki Tsunoda.

Nu de derde race van het seizoen nadert, blikt De Vries met gemengde gevoelens terug op de race in Jeddah. "Als ik terugkijk op de race in Saudi-Arabië, ben ik natuurlijk niet tevreden", geeft De Vries toe. "Ik ben wel content met de progressie die ik aan mijn kant van de garage voelde. Deze twee raceweekenden hebben enkele sterke en zwakke punten laten zien, maar over het algemeen waren we in het weekend in Saudi-Arabië wat competitiever, al hielp het niet dat ik de derde vrije training miste."

"Na de race was ik kritisch over mijn eigen prestaties en ik meende wat ik zei: ik moet in dat soort scenario's beter kunnen. Bij de start en herstart had ik wat agressiever moeten zijn, terwijl het einde van de race juist erg sterk was. Je kunt natuurlijk een miljoen smoesjes bedenken om jezelf te verdedigen, maar ik kijk naar mezelf en heb het gevoel dat we vooruitgang boeken."

Voorlopig lijkt het een lang seizoen te worden voor AlphaTauri, dat niet de snelheid heeft om zich in het drukke middenveld te onderscheiden. Het team onder leiding van teambaas Franz Tost staat na twee races stijf onderaan met nul punten, net als McLaren. De Vries rekent niet op een wonder, maar hoopt op de langere termijn wel verbetering te zien binnen het team. "We zijn realistisch en slim genoeg om te begrijpen dat we op dit moment niet voor de zeges zullen strijden met AlphaTauri. Nu moeten we gewoon kijken naar onze eigen, kleine overwinningen binnen dit kampioenschap. Als team willen we natuurlijk verder naar voren staan, competitiever zijn en voor de punten gaan. Daar blijven we naar streven. In welke situatie een team zich ook bevindt, het werk blijft nog steeds hetzelfde. De inzet en het verlangen om uit te blinken is precies hetzelfde."