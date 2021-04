Vader en zoon Magnussen komen samen aan de start op Le Mans

Eind 2020 filosofeerde Kevin Magnussen er al over om samen met vader Jan deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Destijds achtte de Deen, tot afgelopen seizoen Formule 1-coureur bij Haas, de kans klein dat het op korte termijn zou gaan lukken. Jan, zelf ook voormalig F1-coureur, was namelijk net vertrokken bij het fabrieksteam van Corvette. Desondanks is het duo erin geslaagd om een plekje op de grid te vinden voor de editie van 2021, die op 21 en 22 augustus wordt verreden. Samen met landgenoot Anders Fjordbach nemen vader en zoon Magnussen plaats in de auto van High Class Racing met startnummer 49, die uitkomt in de LMP2-klasse. Dat werd vrijdagochtend bevestigd tijdens een persevenement in Denemarken.

Magnussen senior en Fjordbach zijn het hele WEC-seizoen onderdeel van de line-up van High Class Racing en op Le Mans krijgen zij dus gezelschap van Magnussen junior, die zich kan opmaken voor zijn debuut op het Circuit de la Sarthe. “Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te zijn van een team met Jan en Kevin, die voor het eerst samen racen”, vertelde Fjordbach. “Ook heb ik er enorm veel zin in om samen met de twee grootste sportsterren van Denemarken mee te doen aan de grootste endurance-race ter wereld. Het is een groots moment waar iedere endurance-coureur van droomt.” Kevin Magnussen reageerde op Twitter: "Daar gaan we! Mijn vader en ik gaan dit jaar in hetzelfde team racen op Le Mans in de LMP2. Dit probeerden we al jaren en het is echt een droom die uitkomt."

Tot afgelopen seizoen reed de jongste Magnussen in de Formule 1, waar hij actief was voor McLaren, Renault en Haas. Dit jaar debuteert hij in dienst van Chip Ganassi Racing in de sportscars, waarvoor hij uitkomt in het IMSA-kampioenschap. Zoals gezegd debuteert de 28-jarige coureur hij ook in de 24 uur van Le Mans. De 30-jarige Fjordbach neemt voor de derde keer deel aan de 24-uursrace en heeft dus iets meer ervaring op dat vlak, hoewel hij bij lange na niet kan tippen aan de ervaring van Magnussen senior. Hij staat in 2021 voor de 23e keer op rij aan de start van Le Mans. Met Corvette behaalde hij vier keer een klassezege bij de GT’s, terwijl hij in 2003 met Audi Sport Team Goh op de derde plaats in het algemeen klassement eindigde.