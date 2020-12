Magnussen: Samen met vader Jan Le Mans rijden wordt lastig

Net als Romain Grosjean moet Kevin Magnussen voor 2021 het veld ruimen bij Haas. De Amerikaanse renstal gaat volgend jaar verder met twee nieuwelingen: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Wat Grosjean, die nog altijd herstellende is van zijn megacrash in Bahrein, in het nieuwe jaar gaat doen, is nog altijd niet bekend. Magnussen vervolgt zijn carrière in het Amerikaanse WeatherTech Sportscar Championship, waar hij samen met Renger van der Zande de Cadillac van Chip Ganassi Racing zal besturen.

Op de vraag van Motorsport.com hoe het staat met de kansen om samen met vader Jan aan de 24 uur van Le Mans mee te doen, laat Magnussen weten: “We hebben die wens altijd gehad, maar het is moeilijker geworden nu mijn vader geen fabrieksrijder meer is. Toen hij nog voor Corvette reed, was er een paar keer een mogelijkheid om het te doen, omdat Corvette me in de auto kon zetten voor Le Mans. Alleen was het toen logistiek en tijdtechnisch niet mogelijk, omdat je je ook moet kunnen voorbereiden. Bovendien was het lastig voor Corvette om een bepaalde coureur achter het stuur te zetten voor Le Mans maar niet met diezelfde rijder de andere grote races van het jaar te doen.”

“Nu hij niet langer fabrieksrijder is, zouden we met een LMP2 of een GTE-Am moeten deelnemen, wat moeilijk wordt omdat we beide platinumrijders zijn”, vervolgt Magnussen. “Dat maakt het een beetje gecompliceerd. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik zal op de eerste plaats moeten proberen om goede deals te krijgen voor mezelf en hopelijk dat ik in de toekomst voor fabrieksteams kan rijden. Het wordt lastig om iets met mijn vader te doen, maar we houden onze ogen open.”

Magnussen senior heeft sinds 1999 geen editie van de 24 uur van Le Mans gemist. In 2004, 2005, 2006 en 2009 zegevierde hij met Corvette bij de GT’s. Afgelopen jaar verscheen de 47-jarige Magnussen met een Ferrari 488 GTE Evo van JMW Motorsport aan de start van de Franse langeafstandsklassieker en werd er een zesde plek behaald in de GTE Am.