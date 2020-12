Officieel: Magnussen naar Ganassi in IMSA als teammaat Van der Zande

Het F1-team van Haas maakt schoon schip en werkt het Formule 1-seizoen 2021 onder meer vanwege financiële redenen met twee rookies af. Dit betekent dat Magnussen en Romain Grosjean allebei mogen uitkijken naar ander werk. Waar de bestemming van laatstgenoemde nog ongewis is, heeft Magnussen al wel nieuw onderdak gevonden. Zoals Motorsport.com al eerder liet weten, stapt hij in bij het herboren IMSA-team van racelegende Chip Ganassi.

Magnussen kiest daarmee zoals verwacht voor de Amerikaanse 'sports cars' en treedt in zekere zin in de voetsporen van zijn vader Jan Magnussen. "Als je waar ook ter wereld actief bent in de professionele autosport, dan ken je de naam van Chip Ganassi en weet je waar die naam voor staat. Chip heeft één van de allerbeste organisaties in de racerij opgebouwd, dat geldt zowel voor alle activiteiten op de baan als ook ernaast", looft Magnussen zijn nieuwe werkgever. "Hij heeft in het verleden prachtige successen mogen vieren, vooral in de sports cars racing. Dit is dan ook een prachtige kans voor mezelf, voor Renger en ook voor Cadillac. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen en het team te ontmoeten in voorbereiding op 2021."

Van der Zande vindt snel een nieuw en aansprekend project

Magnussen geeft zelf al aan dat hij als bestuurder van de Cadillac Daytona Prototype international (kortweg DPi) teamgenoot wordt van Renger van der Zande. De tweevoudig Daytona-winnaar uit Nederland werd tot zijn eigen ontstentenis bedankt voor bewezen diensten bij Wayne Taylor Racing, maar heeft met het project van Chip Ganassi snel weer een nieuwe uitdaging gevonden. "Ik heb het geluk gehad dat ik al eerder met Scott Dixon heb mogen racen en ook heb mogen winnen in sports cars. Voor mij is hij nog steeds de belichaming van wat Chip Ganassi Racing is en moet zijn. Het is een topteam en ook een team dat weet hoe grote races te winnen. Voor mij is het verder belangrijk dat Chip als voormalig coureur een team wilde opbouwen waar hijzelf ook in had willen racen. Dat is absoluut gelukt, kijk ook maar eens naar alle successen in verschillende klassen. Kevin en ik kijken er enorm naar uit - en dat is nog voorzichtig uitgedrukt - om het seizoen 2021 in Daytona te beginnen."