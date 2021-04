Glickenhaus laat WEC-opener op Spa definitief schieten

Glickenhaus is dit jaar naast Toyota de enige fabrikant die met een hypercar gaat deelnemen aan de vernieuwde topklasse van het FIA World Endurance Championship. In tegenstelling tot de GR010 Hybrid van Toyota is de 007 LMH van Glickenhaus nog volop in ontwikkeling. Zo reed de auto eind februari pas zijn eerste meters en staat de 007 LMH ook nog een endurance-test te wachten, alvorens deze pas gehomologeerd zal worden.

Glickenhaus wil de tijd nemen

Omdat de auto na de homologatie niet meer aangepast mag worden wil Glickenhaus eerst de ontwikkeling van de 007 LMH naar tevredenheid afronden, alvorens het team met de auto aan de start van een race wil verschijnen. Hoewel de start van het seizoen vanwege de coronamaatregelen al met anderhalve maand was uitgesteld, heeft de renstal dan ook het definitieve besluit genomen om de seizoensopener op Spa-Francorchamps begin mei te laten schieten.

“We gaan definitief niet naar Spa”, laat teamoprichter Jim Glickenhaus weten aan Motorsport.com. “We hebben altijd al gepland om pas te gaan zodra we staan waar we willen staan, omdat dit een vijfjarenprogramma is en we hier kijken naar de lange termijn. We hebben die instelling nooit veranderd en hebben ons nooit gehaast om op tijd klaar te zijn voor Spa.”

Laatste tests

Het missen van de 6 uur van Spa geeft Glickenhaus de kans om begin mei de 007 LMH pas te onderwerpen aan de dertig uur durende endurance-test, die gepland staat op het Spaanse circuit van Aragon. De auto moet daarmee op tijd gereed zijn om in juni wel aan de start te kunnen verschijnen van de tweede WEC-race in Portimao. Voor het zover is evalueert Glickenhaus deze week in de windtunnel van Sauber eerst nog twee verschillende configuraties van het aeropakket.

“We hebben twee configuraties waar we aan werken, eentje geeft een iets hogere topsnelheid en de andere genereert wat meer downforce”, vervolgt Glickenhaus. “We zullen daarna besluiten wat we doen, omdat je nog maar met één aero-configuratie mag rijden. Daarna hebben we ook nog een test gepland op het circuit van Vallelunga, dat wordt de laatste lest voor de 30-uurstest. Daarna zullen we klaar zijn om met beide auto’s te gaan racen op Portimao.”

De afwezigheid van Glickenhaus houdt in dat de nieuwe Hypercar-klasse van het WEC op Spa-Francorchamps slechts uit drie auto’s zal bestaan. Naast de twee GR010 Hybrids van Toyota, prijkt er ook nog een enkele LMP1-bolide van Alpine op de deelnemerslijst.