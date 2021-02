Glickenhaus tevreden na eerste test Le Mans Hypercar

De Amerikaanse constructeur zette tijdens de test – op donderdag en vrijdag – de ervaren coureurs Romain Dumas en Franck Mailleux achter het stuur van de 007. Teameigenaar Glickenhaus liet na afloop van de meerdaagse weten dat de focus op de eerste dag vooral lag op het kalibreren van de elektronica van de auto en dat dag twee vooral bestond uit het maken van uitgebreide testruns. “Op de eerste dag moesten we de software goed uitdokteren. Dat was nog niet eenvoudig omdat de mensen van [elektronicaleverancier] Bosch en Xtrax [dat de versnellingsbak levert] door het coronavirus niet aanwezig konden zijn op het circuit en we dus op afstand met elkaar moesten communiceren”, vertelt Glickenhaus aan Motorsport.com.

Na die moeizame start begon het echter te lopen, vervolgt de Amerikaan. “Op vrijdag bleven we maar rondjes rijden, rondjes rijden en rondjes rijden. Romain vertelde het me en hij is betrokken geweest bij grote fabrikanten die niet eens vier rondjes in twee dagen konden afleggen.” Het team heeft dan ook veel data kunnen verzamelen. “We hebben op de eerste dag maar twintig ronden gereden, maar op dag twee hebben we er zo'n honderd afgewerkt”, zegt Glickenhaus. “We waren in staat om alle zaken te testen die we nodig achtten, zoals de koppeling en de launch control. Verder hebben we wat set-up werk gedaan.”

De eerste test van Glickenhaus zou eigenlijk al begin februari plaatsvinden, maar moest worden uitgesteld. De coronacrisis en de Brexit zorgden voor langere levertijden van onderdelen en dat oponthoud betekent dat het WEC-team er voor heeft gekozen om de openingsronde van het WEC-kampioenschap van 2021 – op 4 april in Portugal – over te slaan. Het team wil de 007 eerst goed testen alvorens het voor een race in te schrijven. “Het is erg belangrijk dat we de auto goed krijgen. Hij moet goed zijn zodra we gaan racen. Eenmaal gehomologeerd zitten we er voor vijf jaar aan vast”, verklaart Glickenhaus het oponthoud. “Ik moet naar de langere termijn kijken, zeker nu Ferrari heeft aangekondigd in 2023 mee te willen doen aan het WEC. Niets zal me gelukkiger maken dan in 2023 met Ferrari te gaan racen in de 24 uur van Le Mans, maar ik wil dan wel de best mogelijke auto hebben.”

Glickenhaus plant begin maart een snelheidstest op Monza en vervolgens in april een duurtest van 30 uur op het circuit van Aragon in Spanje. Op de vraag of het team klaar zal zijn voor de tweede WEC-ronde op het huidige schema (op 1 mei in Spa), antwoordde Glickenhaus. “We zullen er zijn - ik zou zeggen dat we na de 30-uurs test klaar zullen zijn om de auto te homologeren.”