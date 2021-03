Glickenhaus moet WEC-opener op Spa mogelijk laten schieten

Glickenhaus debuteert dit jaar in de vernieuwde topklasse van het FIA World Endurance Championship. De Amerikaanse autobouwer doet dit met de 007 LMH, een zelfgebouwde hypercar die momenteel nog volop in ontwikkeling is. Het team had eerder al aangegeven dat de geplande seizoenstart in Portimao te vroeg zou komen, maar vervolgens werd die race vanwege het coronavirus verplaatst naar juni. De 6 uur van Spa-Francorchamps staat nu voor 1 mei op de planning als eerste race, maar het is nog onzeker of die race wel gehaald wordt door Glickenhaus.

Glickenhaus wil ontwikkeling niet overhaasten

“We maken een auto waarmee de komende vijf jaar kan worden geracet. Het zou wel heel dom zijn als we dat proces gaan overhaasten”, vertelt teameigenaar Jim Glickenhaus in gesprek met Motorsport.com. De Amerikaan heeft goede hoop dat zijn team erbij zal zijn in de Belgische Ardennen, maar denkt wel dat het erom gaat spannen: “Ik denk wel dat we naar Spa gaan, maar het wordt heel moeilijk om alles op tijd gereed te krijgen. We hebben net de crashtest achter de rug en zijn nu bezig met de planning van de aero-test. De mensen die daarover gaan geven ons echter geen datum, omdat ze zelf problemen hebben met het personeel, COVID en al dat soort zaken. Ze duwen het dus steeds naar achteren en uiteindelijk komen we dan bij een deadline, waarna het voor ons onmogelijk zal zijn om nog te racen op Spa. Dan zal het seizoen voor ons beginnen op Portimao. Ik zou graag willen racen op Spa, maar ik weet het niet. Het zijn rare tijden.”

Het allereerste chassis van de 007 LMH reed vorige maand zijn eerste rondjes op het circuit van Vallelunga. Daarna onderging de auto een tweedaagse testsessie op Monza, waarna er eerder deze week opnieuw werd getest op Vallelunga. Die test moest vanwege een crash vroegtijdig worden afgebroken, maar desondanks was het team tevreden met het feit dat er voor de crash al “ruim 100 ronden” waren afgelegd met de auto.

“De auto is heel sterk en er is veel te leren voor de coureurs, omdat deze niet als een LMP1 rijdt, maar meer een ‘Super-SuperGT-auto’ is, meer als een GT1 [uit de jaren ‘90].

Balance of Performance

Glickenhaus hoopt de auto in april te kunnen homologeren na een geplande endurance-test van 30 uur op het circuit van Aragon. De auto zal het daarna in de topklasse van het WEC op gaan nemen tegen twee hybride hypercars van Toyota en een LMP1-bolide van Alpine, waarna vanaf 2023 ook de LMDh’s [die met name voor het Amerikaanse IMSA-kampioenschap worden ontwikkeld] zich mogen gaan mengen in de hoogste klasse van het WEC. Glickenhaus is heel benieuwd hoe de 007 LMH zal presteren in het veld vol titanen en hoe de FIA en de ACO een gelijk deelnemersveld willen creëren.

“Hoe gaan ze de Balance of Performance bepalen voor Toyota, ons, de oude LMP1 van Alpine en dan nog de auto’s van Porsche en Audi zodra zij met hun auto’s voor het IMSA-kampioenschap komen? Het gaat heel interessant worden, maar ik heb goede hoop dat ze het voor elkaar zullen krijgen. Iedereen wil het en ik hoop dat het ook goed komt.”