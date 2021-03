WEC stelt 8 uur van Portimao uit, seizoen begint op Spa

De Portugese openingsronde van het WEC zou aanvankelijk in april plaatsvinden, maar dat is vanwege het coronavirus niet mogelijk. Vanwege de geldende beperkingen in bepaalde landen is het niet mogelijk om het personeel in de gestelde periode op locatie te krijgen.

Het WEC heeft ingegrepen en de wedstrijd van Portimao verplaatst naar 12/13 juni, oorspronkelijk de datum voor de 24 uur van Le Mans. Eerder deze week werd de Franse klassieker al naar het weekend van 21 en 22 augustus verplaatst. Organisatie ACO hoopt dat er tegen die tijd weer publiek toegelaten kan worden bij de wedstrijd.

Het nieuwe WEC-seizoen begint nu met de proloog op Spa-Francorchamps, deze tweedaagse test staat gepland voor 26 en 27 april. Op zaterdag 1 mei wordt dan de openingswedstrijd verreden op Spa. De rest van de kalender blijft vooralsnog intact.

“Dankzij de pandemie moeten we ontzettend flexibel zijn met onze planning”, zei Pierre Fillon, de president van de ACO en WEC. “We passen ons steeds aan op de beslissingen die de lokale overheden nemen, zeker wat betreft de reisbeperkingen tussen verschillende landen. Na gesprekken met de deelnemers van het WEC hebben we geen keuze om de start van het seizoen uit te stellen.”

De wijzigingen zijn vrijdag goedgekeurd door de mondiale autosportraad.

