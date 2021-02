Leclerc heeft wel oren naar deelname aan Le Mans met Ferrari

Het zal voor het eerst sinds 1973 zijn dat Ferrari met een prototype aan het WK lange-afstandsracen zal meedoen, de laatste algehele overwinning in de 24 uur van Le Mans dateert van 1965.

Leclerc deed vorig jaar mee aan de door Motorsport Games georganiseerde virtuele 24 uur van Le Mans en zei achteraf graag eens aan de start van het echte evenement te willen verschijnen. Afgelopen vrijdag, tijdens het lanceringsevenement voor 2021 van Ferrari's F1-stal, herhaalde hij die woorden. “Ik houd van Le Mans, ik ben er altijd een fan van geweest. Als de kans zich voordoet, dan zal ik heel blij zijn om mee te doen.” Toch zal het niet van vandaag op morgen zijn, vervolgde de Monegask. “Op dit moment is mijn belangrijkste focus de Formule 1. Maar als er een kans is, waarom niet?”

Ook Leclerc’s teamgenoot Carlos Sainz is fan van Le Mans, maar de Spanjaard is wat terughoudender waar het gaat om deelname. “Het is geweldig dat een merk als Ferrari het opnieuw wil proberen in Le Mans en ik zal de grootste supporter zijn. Maar rijtechnisch denk ik dat we hier bij Ferrari genoeg werk te doen hebben. Mijn volledige focus ligt bij de Formule 1, andere projecten zijn op dit moment nog niet in mijn gedachten. Ik zal het op de voet volgen, maar het is nog een beetje te ver weg.”

Budgetplafond Formule 1

Teambaas Mattia Binotto ontkende overigens ten stelligste dat de beslissing om een Le Mans Hypercar te bouwen, is ingegeven door het budgetplafond dat dit seizoen in de Formule 1 is ingevoerd. Met name grotere teams als Ferrari en Mercedes zien zich door dat plafond genoodzaakt een deel van het (overtallige) personeel bij het F1-project weg te halen en andere taken te geven. Maar dat is niet de reden waarom Ferrari nu terug wil naar Le Mans. “Nee, het is helemaal geen gevolg van het financiële reglement", legde Binotto uit. “Het programma is door het bedrijf geëvalueerd en interessant bevonden. Daarom hebben we besloten om betrokken te zijn.” Het Hypercar-project van Ferrari komt los te staan van het F1-team, maar daar waar nodig is Binotto bereid om te helpen. “Daar bestaat geen twijfel over: als we [het project] als F1-team kunnen ondersteunen met onze expertise dan zullen we dat doen.”