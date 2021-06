Glickenhaus klaar voor WEC-debuut na probleemloze 30-uurstest

Glickenhaus debuteert dit jaar in het World Endurance Championship en zal met een gloednieuwe Hypercar meteen instappen in de hoogste klasse. Om volledig klaar te zijn voor het debuut nam de fabrikant uitgebreid de tijd voor de testsessies met de 007 LMH, alvorens deze werd gehomologeerd voor de komende vijf seizoenen. Het team moest daardoor de eerste race op Spa-Francorchamps begin mei overslaan, maar volgende week zal Glickenhaus wel met één auto aan de start staan tijdens de tweede race op het Portugese circuit van Portimao.

5.000 kilometer

Voorafgaand aan de eerste race onderging de 007 LMH afgelopen weekend eerst nog een 30-uurstest op het circuit van Aragon. De Pipo Moteurs-aangedreven bolide doorstond de test volgens oprichter Jim Glickenhaus met vlag en wimpel: op vrijdag en zaterdag werden bijna 5.000 testkilometers afgelegd en kwam slechts één noemenswaardig probleem aan het licht.

“De auto liep geweldig, als een trein”, liet Glickenhaus na de test weten aan Motorsport.com. “Toen we klaar waren hadden we 10.000 kilometer op de teller staan [sinds de allereerste test]. Dat is best veel. In Aragon hebben we bijna 5.000 kilometer afgelegd, inclusief rijden in de nacht.”

“We hadden één klein probleem: een elektrische koppeling brak af als gevolg van vibraties, maar de hele bekabeling was eigenlijk al over datum, dus heel verrassend was het niet.”

Naast de standaard rondjes op het circuit waren onder andere ook neutralisaties en nood-pitstops onderdeel van de test: “We hebben een hoop Full Course Yellows gesimuleerd en de auto in de garage gehaald om er onderdelen van af te halen en zogenaamd te zoeken naar problemen. Het was allemaal in orde. Het team deed het goed, de motor liep vlekkeloos en de lichten deed het ook goed.”

Debuut in Portimao

Zes van de zeven coureurs die deel uitmaken van de line-up van Glickenhaus namen deel aan de test. Alleen Romain Dumas ontbrak, aangezien de Fransman zich in Amerika aan het voorbereiden is op zijn deelname aan de Pikes Peak Hillclimb. Dumas is volgende week wel één van de drie rijders tijdens de WEC-race in Portimao. De Fransman zal de auto dan delen met Richard Wesbtook en Ryan Briscoe. De tweede auto van Glickenhaus maakt een maand later zijn debuut tijdens de 6 uur van Monza, de derde race van het WEC-seizoen.