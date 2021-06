Bleekemolen maakt met Rinaldi WEC-rentree in Monza

Na de seizoensopener op Spa-Francorchamps is de 6 uur van Monza op 18 juli de derde race van het WEC-seizoen, na de 8 uur van Portimao die volgende week zal plaatsvinden. In de laatste race voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans in augustus groeit het deelnemersveld naar 38 auto’s, het grootste aantal deelnemers aan een reguliere WEC-race sinds 2012. Alleen de 6 uur van Spa-Francorchamps telde in 2012 met 42 deelnemende teams meer auto’s op de startopstelling.

Bleekemolen stapt in bij Rinaldi

De 6 uur van Monza wordt door een flink aantal teams aangegrepen als voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. Zo groeit het aantal auto’s in de GTE AM-klasse van de 13 vaste deelnemers aan het hele seizoen naar 17 bolides voor de race op Monza. Tot de nieuwkomers behoort ook het Duitse Rinaldi Racing, dat met een Ferrari 488 GTE EVO ook zal deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Voor de race op Monza heeft het team naast Pierre Ehret en Christian Hook ook Jeroen Bleekemolen toegevoegd aan de line-up. De Nederlander, die de afgelopen twee dagen al met het team testte op het circuit van Paul Ricard, lijkt daarmee ook vrijwel zeker een team te hebben gevonden om in augustus voor de zestiende keer deel te kunnen nemen aan de 24 uur van Le Mans.

Hypercarklasse groeit naar vijf auto's

De Hypercarklasse – de hoogste klasse in het WEC – zal in Monza voor het eerst vijf auto’s aan de start hebben staan. Glickenhaus zal er namelijk voor het eerst dit seizoen met twee 007 LMH’s aan de start verschijnen. De gloednieuwe hypercar van de Amerikaanse fabrikant maakt volgende week zijn racedebuut in Portimao, maar daar zal Glickenhaus nog slechts met één auto aan de start verschijnen. De beide Toyota GR010 Hybrids en de LMP1-bolide van Alpine zijn de overige bolides in de Hypercar-klasse.

Ook de LMP2-klasse krijgt er met een Oreca van Risi Competizione een deelnemer bij in Monza. Het Amerikaanse team, dat de voorbije jaren vooral met Ferrari actief was in de GT’s, brengt het deelnemersveld in de LMP2-klasse naar twaalf auto’s, waaronder uiteraard ook de vaste inschrijvingen van onder andere Racing Team Nederland en het Belgische Team WRT van Robin Frijns. De GTE Pro-klasse blijft met twee inschrijvingen van zowel Porsche als Ferrari op vier auto’s staan voor de 6 uur van Monza.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst voor 6 uur van Monza