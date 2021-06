Racing Team Nederland debuteerde in 2017 met een LMP2-bolide in de European Le Mans Series, waarna het jaar erop de overstap naar het FIA World Endurance Championship volgde. In 2019 scoorde het team de eerste WK-zege op de Japanse Fuji Speedway, waar teamoprichter Frits van Eerd samen met Giedo van der Garde en Nyck de Vries de zege pakte in de LMP2-klasse.

Het team, dat dit seizoen met een ORECA 07-Gibson mikt op de Pro/Am-titel in de LMP2-klasse, nam de afgelopen vier jaar ook deel aan de 24 uur van Le Mans en maakte eerder dit jaar zijn IMSA-debuut met een deelname aan de 24 uur van Daytona. Een deelname aan meer races van de Amerikaanse raceklasse wordt door Racing Team Nederland als een mogelijke vervolgstap gezien, maar de berichten dat het een done deal is dat die overstap er al in 2022 gaat komen zijn volgens het team niet juist.

“Frits heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst wellicht ook IMSA zou willen doen. Maar of en wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet besloten,” vertelt teammanager Mark Koense in gesprek met Motorsport.com Nederland. “We zijn ooit begonnen in het Europees kampioenschap en doen nu het wereldkampioenschap, dus dan is ook Amerika een logische ambitie. Zeker gezien Frits zijn voorliefde voor Amerika, waar hij gestudeerd heeft en vaak races bezocht heeft. Net als Le Mans heeft het dus altijd al op zijn bucketlist gestaan.”

De deelname aan de 24 uur van Daytona dit jaar had voor Racing Team Nederland echter vooral ook een praktische reden: “Door corona konden we in Europa bijna nergens testen, maar we konden wel een week op Daytona rijden. Toen hebben we gezegd: Als we dan toch alvast een keer sfeer willen proeven in Amerika en kilometers willen maken, dan kunnen we dat nu mooi meteen doen.”

IMSA-avontuur gaat ten koste van WEC-deelname

Deelname aan het IMSA-kampioenschap en het WEC lijkt uitgesloten: “Dat is niet logisch, want Frits kan vanzelfsprekend niet zijn drukke zakelijke leven combineren met racen in twee kampioenschappen op het hoogste niveau.”

“Daytona was een fantastische ervaring en IMSA heeft onze maximale interesse. We voelen ons er super welkom, maar we focussen ons volledig op het wereldkampioenschap. Wat de toekomst gaat brengen is nog niet besloten en nog niet aan de orde. Het WEC is nu onze prioriteit en we hebben een open kijk op de toekomst.”