Toyota en Cadillac toppen eerste dag van WEC Proloog in Sebring

José Maria Lopez begon sterk aan de ochtendsessie. Hij noteerde 1.48.208 in de #7 Toyota GR010 Hybrid en was acht honderdsten van een seconde sneller dan teamgenoot Ryo Hirakawa in de zusterwagen. De Cadillac van Chip Ganassi Racing eindigde op de derde plek met 1.49.253, gereden door Richard Westbrook. Vroeg in de middagsessie reed zijn teamgenoot Earl Bamber 1.48.429. Die tijd was genoeg voor de eerste plek in de middag, maar hij bleef daarmee wel twee tienden achter de tijd van Lopez.

Achter Toyota en Cadillac was Ferrari het snelste van de andere LMDh-teams met een 1.49.402 van Antonio Fuoco in de #50 Ferrari. Hij eindigde net voor Antonio Giovinazzi die 1.49.573 reed in de zusterwagen, de #51 Ferrari. Porsche kon zich aardig meten met de 499P van de Italianen, met 1.49.650 eindigde Fred Makowiecki over de gehele dag op de zesde plek.

Peugeot kwam voor het eerst met de Hypercar in actie op het hobbelige circuit. Mikkel Jensen noteerde in de ochtendsessie een 1.50.700 en dat was de snelste tijd van de 9X8 op de eerste dag in Sebring. Gustavo Menezes was in de tweede wagen een halve seconde langzamer. Olivier Pla kwam in de #708 Glickenhaus tot 1.52.203. Vanwall-coureur Tom Dillmann noteerde 1.52.410 in de eerste krachtmeting met de andere grote partijen in het WEC. Het team eindigde daarmee op de laatste plek.

In de LMP2-klasse voerde United Autosports het veld aan in beide sessies, in de middag klokte Phil Hanson 1.51.492. Bij Team WRT keerde Robin Frijns zaterdag terug achter het stuur. In de ochtendsessie reed hij negentien ronden, in de middag deed hij er nog eens vijftien ronden bij.

In de GTE Am-klasse was Michelle Gatting in beide oefensessies de snelste. De Deense kwam tot 1.59.201 in de door Iron Lynx gerunde wagen.

Zondag worden op het circuit van Sebring nog twee testsessies afgewerkt. Aanstaande vrijdag begint het WEC-seizoen met de 1.000 mijl van Sebring.