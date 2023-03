Toyota sterk uit de startblokken tijdens WEC Proloog in Sebring

José Maria Lopez tekende uiteindelijk voor de beste tijd tijdens de officiële test. De Argentijn stuurde de #7, die hij net als voorgaande seizoenen deelt met Mike Conway en Kamui Kobayashi, meteen op zaterdagochtend al naar 1.48.208, die de rest van het weekend niet meer verbeterd werd. De #8 van Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa deed nauwelijks onder voor de zusterauto. Eerstgenoemde liet met de tweede Hypercar van Toyota tijdens de laatste sessie op zondagmiddag 1.48.216 noteren, waarmee het verschil maar acht duizendsten bedroeg.

Best-of-the-rest in de gecombineerde tijdenlijst was Cadillac. Earl Bamber ging op zaterdagmiddag de Floridase baan rond in 1.48.429 en was daarmee de rapste in die sessie, de enige waarin geen Toyota bovenaan eindige. De vierde tijd van het weekend werd gereden door Michael Christensen. De Deen zette op zondagochtend 1.48.957 neer met de Porsche 963, die verder bestuurd wordt door Dane Cameron en Frederic Makowiecki. Ook de vijfde positie in de tijdentabel was voor Porsche, dankzij een 1.49.285 van Kevin Estre.

In het laatste half uur van de WEC Proloog bracht Nicklas Nielsen met de Ferrari 499P LMH een 1.49.300 op de klokken, waarmee hij naar de zesde stek klom ten koste van de #94 Peugeot van Nico Müller, Gustavo Menezes en Loïc Duval, die zodoende met hun 1.49.302 genoegen moesten nemen met P7. De #93 Peugeot van Mikkel Jensen, Paul di Resta en Jean-Eric Vergne was daarachter goed voor de achtste tijd.

Op zondagochtend was er een crash van James Calado met de #51 Ferrari AF Corse. De 499P, die de Brit deelt met Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi, raakte aan de voorzijde dusdanig beschadigd dat er de rest van de dag niet meer gereden kon worden. De #51 eindigde de tweedaagse test als negende overall.

United Autosports voert LMP2-veld aan

In de LMP2-klasse was het United Autosports dat de dans leidde. Filipe Albuquerque kwam met de #22 Oreca 07-Gibson tot 1.50.577. Robert Kubica tekende met de #41 van Team WRT voor de tweede tijd in de LMP2 door het circuit te ronden in 1.50.827. Prema's Doriane Pin deed het uitstekend door tijdens haar eerste serieuze optreden met een LMP2-auto de derde tijd te realiseren. Met 1.50.860 was zij maar een fractie langzamer dan de voormalig F1-coureur uit Polen.

Robin Frijns nam voor het eerst sinds zijn crash tijdens de seizoensopener van de Formule E, waar hij onder andere een gebroken pols aan overhield, weer plaats achter het stuur van een racebolide. De beste tijd van de Nederlander, die bij Team WRT een Oreca deelt met Sean Gelael en Ferdinand Habsburg, was een 1.51.156, waarmee hij op een halve seconde de zevende LMP2-rijder was in de afsluitende sessie. Prema-coureur Bent Viscaal had tijdens de tweedaagse test 1.51.675 als beste tijd, wat aan het einde van de rit de zeventiende LMP2-tijd was.

In de GTE Am was Porsche heer en meester. De Italiaan Matteo Cairoli, die samen met de Amerikanen P.J. Hyett en Gunnar Jeannette uitkomt voor Project 1, was de snelste man in deze categorie met 1.59.170. Ook de tweede en tijd in de GTE Am werd gereden met een Porsche 911 RSR.

Volgende week gaat het WEC-seizoen 2023 van start met de 1000 mijl van Sebring. De trainingen voor de seizoensopener beginnen op woensdag.