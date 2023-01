De volledige deelnemerslijst voor WEC-seizoen 2023

Pascal de Baar wint na zeven jaar weer in de Dakar: "Alles klopte"

Na zeven jaar had Pascal de Baar woensdag in de tiende etappe van de Dakar Rally weer een ritzege te pakken. De geroutineerde coureur uit Twello was er al een paar keer dicht bij, maar sloeg toe in de 114 kilometer lange duinenrit naar Shaybah.