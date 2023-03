Robin Frijns bereidde zich maanden voor op het nieuwe Formule E-seizoen, dat afgelopen januari in Mexico-Stad begon, maar viel al in de beginfase van de seizoensopener uit. De Nederlander botste op de achterkant van de auto van Norman Nato. Doordat dat zo onverwachts kwam kon hij niet op tijd zijn handen van het stuur halen en kreeg een flinke tik te verwerken. De 31-jarige coureur werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een breuk in zijn pols werd geconstateerd. Frijns onderging een operatie, die succesvol verliep.

Door zijn blessure miste hij de FE-races in Saudi-Arabië, India en Kaapstad. GT-topper Kelvin van der Linde verving de ABT-coureur in die wedstrijden. Frijns is echter weer voldoende hersteld en stapt binnenkort weer in een racewagen. Voor Team WRT komt hij in actie tijdens de 1000 mijl van Sebring, de seizoensopener van het WEC-kampioenschap, dat meldt Frijns op zijn social media.

"Ik reis eindelijk na acht weken herstellen af naar Sebring voor de eerste ronde van het WEC", schrijft hij op zijn Instagram. "Het waren lastige en frustrerende weken, maar ik ben blij dat ik weer mag doen waar ik het meeste van geniet en dat is racen!" In de Verenigde Staten deelt hij de wagen met Sean Gelael en de Oostenrijker Ferdinand Habsburg.

Eind maart vervolgt het FE-seizoen zich in Sao Paulo. De kans is groot dat Frijns ook terugkeert in de elektrische klasse.