Robin Frijns kende een vervelend weekend op het Autodromo Hermanos Rodriquez in Mexico. Na een teleurstellende kwalificatie, waarin hij de negentiende startplek veroverde, botste de Nederlander al in de eerste ronde van de Mexicaanse E-Prix achterop Norman Nato. Hij werd daarmee de eerste uitvaller van het Formule E-seizoen. Na de crash werd Frijns uit voorzorg naar het ziekenhuis in Mexico-Stad gebracht. Daar bleek uit onderzoek dat hij zijn pols had gebroken. Nog diezelfde avond ging Frijns onder het mes. De operatie is volgens zijn werkgever ABT Cupra goed verlopen. Het team laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met Frijns.

"Robin heeft fracturen aan de hand en de pols opgelopen", zegt het team in een verklaring op de eigen website. "De operatie op zaterdagavond verliep goed. De FIA-arts heeft hem op zondag bezocht. Robin voelt zich goed en hoopt snel terug naar huis te vliegen, wat hoogstwaarschijnlijk dinsdag het geval is. Dank aan de FIA en het medisch team ter plekke en in het ziekenhuis hier in Mexico, die zo goed voor hem zorgen." De volgende Formule E-race vindt plaats op 27 en 28 januari, maar het is de vraag of de hand van Frijns op tijd hersteld is. Mocht dat niet het geval zijn dan staan de Zuid-Afrikaanse DTM-coureur Kelvin van der Linde en Red Bull-junior Jehan Daravula op de reservelijst.

De crash van Robin Frijns in beeld:

Cupra CEO Wayne Griffith wenst Frijns beterschap. “Een reis van duizend mijl begint met de eerste stap. We hebben nog een lange weg te gaan, maar die eerste stap hebben we gezet. Gelukwensen daarvoor aan het adres van Nico en Robin. Ik wens Robin een spoedig herstel en hoop hem snel weer op het circuit te zien”, aldus Griffith. “Het publiek rond het circuit was geweldig: volop jonge mensen die plezier hadden aan deze andere vorm van racen. Dit is de toekomst van de autosport!” ABT Cupra maakt dit jaar zijn rentree in elektrische klasse, maar kon door een minimale voorbereiding de concurrentie niet matchen. “Vanuit sportief oogpunt was dit de moeilijke start van het seizoen die we verwacht hadden. We kennen het kampioenschap goed, maar beginnen dit jaar in volledig andere omstandigheden", zegt Formule E-teambaas Thomas Biermaier.