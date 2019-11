Racing Team Nederland: "Staan tenminste eerste in kampioenschap"

Door het missen van de kwalificatie vanwege een lekke band begon Racint Team Nederland helemaal achteraan op zondag en stond het team een lastige inhaalrace te wachten. Het doel was duidelijk: zo snel mogelijk de aansluiting zien te vinden met de toppers in de LMP2-klasse. "Het was een heel uitdagende race. Gisteren heb ik natuurlijk helemaal niet kunnen rijden in de kwalificatie, omdat een lekke band hadden toen ik naar buiten ging", begint Frits van Eerd. "We hadden dus besloten de kwalificatie maar over te slaan en de hoop te vestigen op een startplek achter de andere LMP2-wagens. Het tegendeel bleek waar; we moesten helemaal achteraan het veld starten."

Giedo van der Garde nam de eerste stints voor zijn rekening en kon na afloop rekenen op complimenten van zijn collega's. "Hij heeft het bij de start fantastisch gedaan, hij was ongelooflijk. Na een paar ronden zaten we toch wel bij de LMP2's. Voor mezelf waren de baanomstandigheden dermate slecht, dat ik denk dat we echt wel blij mogen zijn zonder schade te hebben kunnen finishen. We zijn op een paar seconden achter de nummer vier op P5 geëindigd en dat is jammer, maar we staan nog steeds eerste in het kampioenschap. Zo ontevreden moeten we eigenlijk niet zijn", aldus de Jumbo-CEO.

Van der Garde is het met hem eens dat het resultaat best positief is. Kritischer is hij over zijn eigen optreden op het Shanghai International Circuit. "Ik denk dat we positief mogen terugkijken op de race. Ik ben helaas niet helemaal tevreden over mezelf. We moesten achteraan starten en moesten daarom in die eerste paar ronden iets extra's geven. Na drie of vier ronden lagen we alweer zesde, dus dat ging eigenlijk heel goed. Maar toen maakte ik aan het begin van de tweede stint een klein foutje om iemand in te halen. Ik zat er niet helemaal naast en diegene stuurde in, we spinden allebei en verloren er veel tijd door. Het leverde ons ook een drive-through straf op. Dat is gewoon mijn schuld, anders waren we zeker vierde geworden vandaag", is hij ervan overtuigd.

Wel gelooft hij dat er meer te doen is voor de volgende ronde, die in Bahrein plaatsvindt. "We hadden niet echt de snelheid zoals in Fuji, dus er is nog genoeg werk om te doen voor de race in Bahrein. Je kan niet elk weekend een topauto hebben, maar we staan nog steeds eerste in het kampioenschap zoals Frits al zei."

Nyck de Vries, die de slotfase voor zijn rekening nam stelt dat het weekend het beste als 'lastig' te omschrijven is. "Er waren telkens kleine dingetjes die niet helemaal meezaten en dat heeft ervoor gezorgd dat we - ik wil niet zeggen achter de feiten aanliepen - maar het wat moeilijker hadden en het minder 'smooth' verliep." De regerend FIA Formule 2-kampioen drukt zich in minder enthousiaste woorden uit dan zijn teamgenoten. "Om eerlijk te zijn ben ik niet heel erg tevreden, omdat ik vind dat we minimaal vierde hadden moeten worden en hadden moeten vechten voor de derde plek. Uiteindelijk hadden we gewoon weer de snelste auto en het snelste tempo in de race. Maar dit soort dingen horen ook bij het racen, waar je soms wel en soms geen controle over hebt. Dat maakt het spelletje extra moeilijk."