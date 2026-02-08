Van der Garde positief verrast na F1-shakedown: "Mercedes steekt er misschien bovenuit"

De shakedown in Barcelona vond achter gesloten deuren plaats, al kwam er vanaf het circuit alsnog genoeg informatie om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de nieuwe motoren. Zo reed het Mercedes F1-team maar liefst vijfhonderd ronden verdeeld over drie dagen en de Red Bull- en Ferrari-motoren bleken ook zeer betrouwbaar. Audi kende iets meer problemen terwijl Honda slechts iets meer dan één dag kon testen, waardoor daar nog meer vraagtekens zijn.

Oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde zegt in een interview met Motorsport.com onder de indruk te zijn van de prestaties van de teams en motorleveranciers tijdens de shakedown. "Ik ben positief verrast hoe de eerste dagen in Barcelona zijn verlopen, hoe sommige teams er toch goed voorstonden en hoeveel ze konden testen en rijden", stelt Van der Garde.

De meeste teams maakten veel meters tijdens de shakedown in Barcelona. Foto door: Formula 1

"En de rijders waren in het begin ook heel sceptisch", voegt hij toe. "Zo van 'gaat dat allemaal wel goed? Hoe gaat dat?' Maar achteraf zag je ook wel heel erg dat de rijders ook wel best blij waren met de manier waarop ze moeten rijden, hoe ze zich moet aanpassen en hoe sommige dingen werken. En uiteindelijk: rijders zijn rijders, die passen zich heel snel aan. Ik zie daar vrij weinig problemen."

Verrast door Red Bull

Gevraagd naar wat in zijn ogen de positiefste verrassing van de testdagen was, wijst Van der Garde naar Mercedes. "Ik vind Mercedes heel goed. Je zag ook gewoon de racesimulatie die ze gedaan hadden: dat was echt spectaculair", oordeelt de Viaplay-analist. "Ja, die steken er nu misschien bovenuit."

Hij plaatst wel een kanttekening: "Het is Barcelona, het is koud [in januari]. Mercedes is altijd goed in de kou." Het duidelijkere beeld zal volgens Van der Garde pas bij de testdagen in Bahrein komen, maar de eerste race in Australië wordt de eerste serieuze krachtmeting. "Dan weet je pas echt wie er het beste voor staat."

Naast Mercedes wijst Van der Garde ook Red Bull als positieve verrassing aan. Foto door: Red Bull

Veel ogen waren echter gericht op Red Bull, dat voor het eerst met eigen motoren reed. Er werd gevreesd voor kinderziekten, maar de krachtbron bleek zeer betrouwbaar. Verdeeld over Red Bull en Racing Bulls legde de Red Bull-motor namelijk 622 ronden af op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Ik was wel verrast dat ze veel kilometers hebben kunnen rijden, dat ze eigenlijk weinig problemen hadden met de motor zelf", erkent Van der Garde. "Dat is echt wel een pluspunt. En de auto zag er eigenlijk best wel relatief goed uit. Ik had verwacht dat ze iets verder terug zouden staan vergeleken met de rest. Maar het concept wat ze bedacht hebben, is gewoon wel slim en goed. Ik hoop dat ze dat door kunnen trekken en dat ze er gewoon bij staan, want je wil natuurlijk wel hebben dat zo'n team gaat meestrijden - vooral met Max natuurlijk."

Ontwikkelingsstrijd

Dat het voor nu lastig te voorspellen is hoe de onderlinge verhoudingen zijn, heeft volgens Van der Garde ook te maken met het feit dat de auto's snel doorontwikkeld worden. "Je gaat straks allerlei andere auto's zien", stelt hij, doelend op de testdagen in Bahrein en de eerste race van het seizoen. "De looks van alle teams in Melbourne... ik denk dat het wel snel gaat."

Van der Garde verwacht dat er veel aan de looks van de F1-auto's zal veranderen in Bahrein. Foto door: Ferrari

"Er gaat zo'n ontwikkeling plaatsvinden in zo'n seizoen", vervolgt hij. "En dat is natuurlijk mooi aan zo'n nieuw reglement. Het is natuurlijk gaaf dat je al die auto's nu voor het eerst buiten ziet rijden. Je ziet allemaal coole dingen: die ophanging van Aston Martin, de neus van McLaren, hoe zij die voorkant bedacht hebben, Mercedes met het gat in de diffuser, Ferrari ook... Dat zijn allemaal dingen die ik heel cool vind als analist. Ik hou daarvan en dat is mooi om te zien. Hopelijk gaan we de komende maanden steeds meer van dat soort dingen zien."

Al met al rekent Van der Garde op "veel spektakel" in het Formule 1-seizoen 2026. "Want iedereen moet natuurlijk zijn eigen dingen inzetten. Wanneer gebruik je de boost? Wanneer gebruik je bijvoorbeeld de voor- of achtervleugel die open kan gaan? Hoe ga je het inzetten met inhalen? Is daarna de batterij leeg, word je weer opnieuw ingehaald? Dat is zo vet om te zien. Als analist willen we juist die chaos zien."

"De afgelopen jaren heb je natuurlijk veel nette en leuke races gehad. En nu hoop je op wat meer spektakel. En dat er een keer een coureur is die achteraan staat en doordat het een gekkenhuis is, ineens een race wint. Dat zou wel mooi zijn. Ik hoop op veel overwinningen van veel verschillende rijders en veel verschillende teams. Laten we er hopelijk een mooi seizoen van maken met veel spektakel."