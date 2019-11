WEC Shanghai: Rebellion grijpt allereerste pole-position

Gustavo Menezes en Bruno Senna zetten een gecombineerd gemiddelde neer van 1:45.892 in de enige Rebellion R-13, waarmee ze beide Team LNT Ginettas versloegen in het gevecht om de toppositie. Het is de eerste keer dat Toyota geen pole scoorde in het WEC, sinds Porsches laatste pole in de LMP1-klasse tijdens de 6 uur van Bahrein in 2017.

Menezes ging tijdens de eerste runs aan de leiding met een 1:46.006 voordat Senna daar onder dook met de snelste tijd van de sessie, een 1:45.778. Ze hadden zodoende een gemiddelde tijd van 1.45.892. "Het voelde of de wagen meer grip had [dan in de vrije training] onder deze omstandigheden, maar ik heb ook het gevoel dat ik wat heb laten liggen vandaag", aldus Senna.

De Ginetta met startnummer 6 verzekerde zich van een plek op de voorste rij, voor de zusterwagen (met startnummer 5) waarin Charlie Robertson en Mike Simpson reden. Zij zaten op 1.2 seconde achter de Rebellion. Robertson was de derde snelste na de eerste runs door een tijd van 1:46.757 te klokken, Simpson behaalde een 1:47.427.

De tweede van de Ginettas, met Egor Orudzhev en Ben Hanley achter het stuur, finishte als derde en nog geen twee honderste achter hun teamgenoten. Orudzhev plaatste een tijd van 1:47.368 voordat Hanley met een 1:46.850 kwam, waardoor hun gemiddelde rondetijd op 1:47.109 kwam te liggen. De best gekwalificeerde Toyota was de #7 TS050 Hybrid van Mike Conway en Kamui Kobayashi. Ze zaten samen 1.3 seconde van het tempo af, maar eindigden boven Sebastien Buemi en Brendon Hartley.

Cool Racing Oreca-duo Nicolas Lapierre en Antonin Borga topten de tijden van de LMP2-klasse met hun snelste tijd van 1:48.649. Het verschil met de #37 Jackie Chan DC Racing Oreca was slechts een tiende. De United Autosports ORECA, van Filipe Albuquerque en Phil Hanson, bezette de derde plek. Racing Team Nederland werd slachtoffer van een lekke band, waardoor het trio Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries op de achtste plek in de LMP2-klasse uitkomt. Ze zullen zich opmaken voor een inhaalrace. Na de zege op Fuji staan ze nog steeds bovenaan met 41 punten en een voorsprong van 6 punten op Cool Racing.

In de GTE Pro, was het de Porsche van regerend kampioenen Kevin Estre en Michael Christensen die pole scoorden door een minieme voorsprong van 0.018 seconde ten opzichte van de twee Aston Martins. Nicki Thiim topte de times nog na de eerste runs met een 1:59.708 op de klok, voordat Marco Sorensen drie tienden rapper ging met een 1:59.486 op dezelfde set banden.

Daardoor hadden ze een gecombineerde tijd van 1:59.597, wat een honderdste onder de tijd van Maxime Martins en Alex Lynns zusterwagen. De twee Ferrari 488 GTE Evos maakten de top-vijf compleet, met 1:59.687 als gemiddelde van James Calado en Alessandro Pier Guidi. Het duo eindigde vier tienden boven Davide Rigon en Miguel Molina. Matteo Cairoli en Egidio Perfetti veroverden de pole in de GTE Am-klasse voor de Project 1-formatie van Porsche.