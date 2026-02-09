Van der Garde ziet 'Newey-magie' in Aston Martin AMR26: "Hij gelooft in concept"

Aston Martin heeft zijn ambities de afgelopen jaren duidelijk gemaakt. Het Formule 1-team van eigenaar Lawrence Stroll wil op korte termijn meedingen naar de titels en heeft in die jacht al gewerkt aan een gloednieuwe campus in Silverstone. Bovendien heeft de renstal meerdere talenten van topteams ingelijfd, waaronder topontwerper Adrian Newey. Op die manier hoopt Aston Martin haar doelen te kunnen verwezenlijken.

Het team staat echter ook voor een uitdaging, aangezien het na jaren van Mercedes-motoren nu als enige F1-team met een Honda-krachtbron rijdt. Het is dan ook de vraag of deze combinatie goed genoeg gaat zijn om Fernando Alonso en Lance Stroll van een winnende auto te voorzien.

Voor nu is voormalig F1-coureur Giedo van der Garde wel onder de indruk van het ontwerp van de AMR26. In een interview met Motorsport.com stelt hij dat de AMR26 namelijk wel de 'Newey-magie' laat zien. "Je ziet wel weer de hand van Newey op die auto", stelt Van der Garde. "De vinnen die boven op de koeling zitten, dat is net als de McLaren van 2005."

Het is volgens Van der Garde goed te zien dat de Aston Martin AMR26 een Newey-auto is. Foto door: Aston Martin Racing

"De neus: dat is echt een Newey-neus", voegt Van der Garde toe. "Die achterwielophanging heeft hij eerder bij Red Bull gebruikt. Ik vind dat mooi om te zien, dat hij gewoon kiest voor zijn eigen geloof in het concept. Je hoopt natuurlijk dat het gaat werken en dat het goed tot zijn recht komt."

Het is voor nu de vraag of het genoeg gaat zijn om voor de titels te strijden, maar volgens Van der Garde heeft het team de laatste jaren wel de juiste stappen gezet om dat te realiseren. "Ze hebben natuurlijk de fabriek enorm geüpgraded de afgelopen jaren. Er is heel veel geld in gestoken", legt hij uit. "Ze hebben goede mensen binnengehaald, zoals Newey. Ze zijn wel op de juiste weg."

"En ik denk dat [Lawrence] Stroll al eerder bewezen heeft in juniorklassen om gewoon goed in te zetten en er veel geld in te steken, om op de juiste manier de juiste mensen te halen. Ik hoop dat het de goede kant op gaat en dat ze meteen mee kunnen strijden om de overwinning. Het is natuurlijk wel een merk dat thuishoort in de Formule 1."