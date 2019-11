WEC Shanghai: Rebellion verslaat Toyota na winnen pole

Bruno Senna, Gustavo Menezes en Norman Nato grepen in de Rebellion met startnummer 1 de leiding dankzij de succeshandicap in de LMP1 om de Toyota TS050 Hybrids te verslaan met meer dan een minuut voorsprong in de vier uur durende race. Het Zwitserse team heeft de tweede overwinning behaald sinds de terugkeer in de LMP1-klasse, nadat het vorig jaar op Silverstone won en Toyota's eerste nederlaag op basis van snelheid sinds de race in Austin twee jaar geleden.

Toch kwam Rebellion bij de start niet lekker weg. Nato viel direct terug naar de achterhoede van de LMP1-klasse. Hij verloor nog voor de eerste bocht van het Shanghai International Circuit zijn positie aan beide Team LNT Ginetta's en de #7 Toyota, daarna viel hij terug tot achter de wagen met #8 en meerdere LMP2-auto's. Menezes nam het van Nato over voor de tweede stint op het moment dat het team vijfde reed. De 25-jarige Amerikaan kroop steeds verder naar voren en werd daarbij geholpen door drive-through straffen van de Ginetta's en #7 Toyota omdat ze voor de start Nato inhaalden.

Plotseling reed Rebellion tweede en haalde Menezes Sebastien Buemi in de andere Toyota in, op zo'n kwart van de race. Vanaf dat moment kon hij een voorsprong opbouwen van meer dan een halve minuut, waarna Senna zijn plek overnam voor de laatste stint in het derde uur. Met nog een uur te gaan zorgde een klapband van de #95 Aston Martin voor een gele vlag, wat voor Rebellion erg gunstig uitpakte. De Toyota's moesten daardoor tegen het einde brandstof bijtanken.

Rebellion moest met twintig minuten te gaan ook een pitstop maken, maar Senna wist de voorsprong uit te bouwen naar ongeveer een minuut. Hij verscheen daardoor met gemak voor de #8 waarin Nakajima naar de finish reed. Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez eindigden met flinke achterstand als derde. De Ginetta G60-LT-P1's pakten de vierde en vijfde plek minstens één ronde later.

LMP2: JOTA zegevierde, RTN vijfde

JOTA Sport pakte overtuigend de eerste zege in het WEC voor bandenfabrikant Goodyear met de #38 Oreca 07 waar Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson en Roberto Gonzalez in zaten. De Oreca van Jackie Chan DC Racing schoot bij de start snel weg, toen Will Stevens een sprintje trok naar de leiders van de LMP2-klasse. De tweede stint was echter dramatisch toen de wagen veel tempo verloor. Het gaf Davidson de kans om weer terug aan de leiding te komen, om die met de #38 vervolgens niet meer af te staan. De zusterwagen (met startnummer 37) moest vervolgens diens tweede positie verdedigen ten opzichte van United Autosports. Stevens, Ho-Pin Tung en Gabriel Aubry wisten uiteindelijk net voor United's Oreca met Michelin-banden te blijven, die bestuurd werd door Filipe Albquerque, Phil Hanson en Paul di Resta. Het laatstgenoemde drietal moest overschakelen op een andere strategie toen puin op de baan in de luchthapper van de wagen belandde.

Racing Team Nederland, dat de vorige race op Fuji knap won, kwam ditmaal niet verder dan de vijfde plek. Het team startte achteraan het veld omdat Frits van Eerd geen kwalificatietijd kon noteren door een lekke band. Giedo van der Garde kreeg daarnaast een drive-throug straf omdat hij de #62 Red River Sport Ferrari raakte.

Update - GTE: Ferrari gediskwalificeerd na overwinning

AF Corse’s #51 Ferrari 488 GTE Evo kwam als eerste over de finish in de Pro GTE-klasse, maar is na afloop gediskwalificeerd. De wagen bleek lager te zijn dan de vereiste 50 millimeter bodemvrijheid. De stewards hebben daarom het resultaat uit de uitslag geschrapt, waardoor Michael Christensen en Kevin Estres #92 Porsche 911 RSR de overwinning binnensleepte in de Pro GTE-klasse. De wagen finishte 6.7 seconden achter de Ferrari.

Ferrari gelooft dat de oorzaak van de verkeerde bodemvrijheid is ontstaan door schade na contact met een Porsche in de eerste bocht of de Red River Sport Ferrari later in de race. De stewards hadden alleen geen zichtbare schade or olielekkage ontdekt, of schade aan de onhanging. Daarom is de verklaring volgens hen "niet acceptabel". Door de veranderde uitslag schuift Porsche alsnog op naar een een-twee zege en bereikt Aston Martin met een van de wagens het podium.

Hieronder de originele tekst

Ferrari-coureurs Alessandro Pier Guidi en James Calado hielden zich in de race nog staande tegenover Porsche. Aston Martin had een groot deel van de race aan de leiding gereden met de #95 Vantage GTE van Nicki Thiim en Marco Sorensen tot het tweetal kampte met een lekke band. Dat gaf de #51 AF Corse Ferrari 488 GTE een comfortabele eerste positie, met een redelijke voorsprong ten opzichte van de #92 Porsche 911 RSR-19.

Kevin Estre was in staat om de achterstand van 15 seconden terug te brengen tot 6.7s toen de zwart-wit geblokte vlag gezwaaid werd. De Fransman verloor samen met teamgenoot Michael Christensen tijd door een straf die de stewards uitdeelden wegens een 'unsafe release'. De tweede Porsche van Gianmaria Bruni en Richard Lietz vulden het podium aan met de derde plaats. Daarachter kwam de #97 Aston Martin van Alex Lynn en Maxime Martin over de finish.

In de GTE Am-klasse pakte TF Sport de tweede overwinning op rij. Charlie Eastwood, Jonathan Adam en Salih Yoluc hadden tijdens de gele vlag een pitstop gemaakt en daardoor veel tijd bespaard. De wagen met startnummer 90 was voor een groot deel van de race verwikkeld in een gevecht met de fabriekswagen van Aston Martin, maar die verloor de race toen Darren Turner zijn plek afstond aan Ross Gunn. Op dat moment was er namelijk niets aan de hand en dus geen gele vlag.

Turner, Gunn en Paul Dalla Lana - waarvan laatstgenoemde na contact met Egidio Perfetti's Porsche naar de laatste plek was gezakt - moesten tevreden zijn met de derde plek achter de #57 Project 1 Porsche van Ben Keating, Jeroen Bleekemolen en WEC-debutant Larry ten Voorde. Perfetti finishte samen met Matteo Cairolo en Davide Heinemeier Hansson als vijfde op een ronde achterstand. Perfetti, die vroeg in de race nog aan de leiding ging, kreeg voor het incident een straf.

Met medewerking van Jamie Klein