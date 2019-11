Bleekemolen complimenteert invaller Ten Voorde: “Sterk gereden”

Op het circuit van Shanghai kwam afgelopen weekend het WEC in actie voor een vier uur durende race. Na een spannende strijd mocht Bleekemolen samen met teamgenoten Ben Keating en Larry ten Voorde naar het podium in de LMGTE-Am klasse. Het drietal eindigde keurig als tweede. Na afloop was Bleekemolen zeer te spreken over de snelheid van zijn jongere landgenoot.

"Dit was een topweekend. Een mooie tweede plek en de snelheid was het hele weekend erg goed”, concludeert Bleekemolen tevreden, al erkent hij dat een overwinning er misschien ook wel ingezeten had: "Kort na de start spinde Ben omdat hij een andere auto moest ontwijken. Als dat niet was gebeurd, had er wellicht nog meer ingezeten dan die tweede plaats. Maar we kunnen heel tevreden zijn. We hebben niks geks meegemaakt, geen straffen gekregen en hebben een spannende race achter de rug."

In China had de ervaren coureur een landgenoot aan zijn zijde: Larry ten Voorde. De talentvolle Nederlander nam het plekje in van vaste waarde Felipe Fraga, die andere verplichtingen had. De samenwerking beviel Bleekemolen uitstekend: "Ik kende Larry nog niet, alleen van zijn resultaten. Hij reed sterk en was in zijn stint de snelste coureur op de baan. We kijken al enorm uit naar de volgende race in december in Bahrein. Dan moeten we Felipe weer missen, helaas. Hij rijdt ook in het Braziliaanse stockcar-kampioenschap en strijdt daarin mee om de titel. Als het in Bahrein weer zo gaat, doen we zeker mee om de overwinning."

Het team steekt momenteel in een prima vorm, wat hen voorlopig de derde plaats in de stand oplevert. Bleekemolen geniet met volle teugen van de strijd: "Het gaat er in onze klasse hard aan toe en de onderlinge verschillen zijn erg klein. Het is een echt wereldkampioenschap en alles gaat er zeer officieel aan toe. Het is heel mooi om weer op het podium te staan. Zelfs als we, zoals nu, op een voor ons nieuw circuit komen, doen we volop mee voor de bekers."

