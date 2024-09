Cryptische Button geeft weinig prijs over eigen toekomst in WEC

Eerder dit jaar keerde Jenson Button terug als fulltime coureur met een zitje bij Jota Porsche in het World Endurance Championship (WEC). Aanvankelijk zag de Formule 1-wereldkampioen van 2009 zijn avontuur in de langeafstandsracerij als een programma voor twee jaar, wat zou inhouden dat hij ook in 2025 op de grid staat. Jota verruilt de status als klantenteam van Porsche dan voor de rol als fabrieksteam van Cadillac, maar het is nog onduidelijk of Button dan wederom van de partij is. "We hebben gesproken, ja. We zullen zien", antwoordt hij tegenover Motorsport.com als hij de vraag krijgt of er al gesproken is met Jota over 2025.

Ziet Button het dan zitten om volgend jaar wederom op de WEC-grid te staan? "Dat is een ander verhaal. Meer kan ik niet zeggen. Ik ben heel trots op wat het team dit jaar in zo'n korte tijd in de topklasse heeft laten zien, maar er is nog veel meer te bereiken. Samenwerken met een fabrikant is iets groots. Een fabrikant als GM en Cadillac is groot. Ze doen mee om te winnen. De grote prijs is natuurlijk Le Mans, maar ook het wereldkampioenschap", stelt Button, die cryptisch bleef toen hij werd gevraagd of hij positief is over de uitkomst van de gesprekken met Jota: "Het hangt af van welke uitkomst ik wil. Ik ben positief gestemd dat ik de uitkomst krijg die ik wil. We zullen zien, het is iets waarover we in gesprek zijn."

Hoelang wil Button nog door?

De inmiddels 44-jarige Button racete in 2019 voor het laatst een volledig seizoen. Dat deed hij destijds in de Japanse Super GT. Daarna maakte hij zo nu en dan zijn opwachting in diverse raceklassen, waaronder de NASCAR Cup Series, Extreme E en IMSA. Ook deed hij in 2023 met een aangepaste NASCAR-bolide van Hendrick Motorsports mee aan de 24 uur van Le Mans, wat Button ervan overtuigde om bij Jota te tekenen voor een volledige WEC-campagne. In het huidige seizoen is een duidelijke stijgende lijn te zien, met de zesde plaats van afgelopen weekend in Fuji als het beste resultaat van de Brit en teamgenoten Phil Hanson en Oliver Rasmussen.

Hoelang hij nog fulltime blijft racen in de top van de autosport, weet Button nog niet. "Ik weet het niet, het is lastig. Ik heb nu een gezin, dus ik wil niet nog veel meer jaren heel serieus racen. Ik zal altijd voor de lol blijven racen. Ik hou van racen met klassieke auto's. Ze zijn veel mechanischer en daar geniet ik echt van. Er blijft dus altijd iets van een coureur in mij die wil blijven racen tot in mijn vijftiger jaren, maar dat zal niet op professionele basis zijn. Ik weet zeker dat je het scherpe randje verliest", verklaart hij, om daaraan toe te voegen dat hij zich nu nog goed genoeg voelt: "Het voelt nu nog niet alsof dat al zo is."