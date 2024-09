Met een indrukwekkende laatste stint stelde Mick Schumacher het podium in de 6 uur van Fuji veilig in de #36 Alpine A424 LMDh, die hij deelt met Nicolas Lapierre en Matthieu Vaxivière. Zij bezorgden de Franse fabrikant het beste resultaat sinds de terugkeer in het WEC. Eerder in het weekend leek de derde plaats nog een utopie, want in de kwalificatie had het trio grote moeite en kwam men niet verder dan de vijftiende startpositie. In de aanloop naar de race lukte het ook niet om helemaal te achterhalen waar het aan lag, maar in de race knokten ze zich alsnog naar het podium op 42 seconden van de winnende #6 Porsche.

"Het was zwaar ditmaal", vertelde Schumacher na de finish. De Duitser toonde zich onder de indruk van de manier waarop Alpine het weekend een andere wending gaf na de moeilijke start. "Naar mijn mening begonnen we aan dit weekend met de slechtste auto die we dit jaar hebben gehad. We worstelden echt met de auto en we hadden ook totaal geen vertrouwen. Bij de #35 leek dat iets beter te zijn, maar in de #36 leken we om een of andere reden meer moeite te hebben. Dat kon je ook zien als je onze snelheid vergeleek met die van de #35. We hebben dus nog veel huiswerk te verzetten. We moeten aan onze kans uitzoeken of een aspect anders is. Aan de andere kant kunnen we heel blij zijn met ons resultaat. De #35 leek ook lange tijd op weg, misschien zelfs wel de zege. Dat is ongelofelijk, zeker omdat het ons eerste jaar in dit kampioenschap is."

Meer vertrouwen tijdens gevechten

Schumacher passeerde met minder dan tien minuten te gaan de #12 Jota Porsche van Norman Nato om de derde plaats en het podium veilig te stellen. Het was zijn eerste podium sinds hij in 2020 derde werd in de Formule 2-sprintrace in Sochi. De 25-jarige coureur gaf aan dat hij na lange tijd weer eens met plezier had geracet, hoewel hij naar eigen zeggen ook echt aan de bak moest om naar het podium te komen. "Het was goed, we hebben hier echt voor gestreden. Het team heeft de hele race geweldige strategische calls gemaakt en we hebben onze potentie laten zien. We hadden enkele spannende gevechten", zei Schumacher.

"Ik krijg ook steeds meer vertrouwen wat betreft het vechten in WEC. Ik verwachtte zeker niet dat het er zo hard aan toe ging, maar deze auto's zijn best robuust. Het lijkt een beetje op de goede oude tijd in de karts, dus ik heb veel plezier gehad", vervolgde hij. "Het is een tijdje geleden dat ik op het podium stond, dus ik wist ook niet goed meer wat ik daar moest doen. Zo lang is het geleden, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik heb de geur van champagne ook gemist. Het ruikt vreselijk, maar ik heb het gemist. Ik ben heel blij, ook voor het hele team."

Milesi schuldbewust na drive-through

Het podium van de #36 Alpine werd mede mogelijk gemaakt door de zusterbolide met startnummer 35. De auto van Jules Gounon, Ferdinand Habsburg en Charles Milesi kreeg reed op de derde plek toen laatstgenoemde in de slotfase een drive-through penalty kreeg wegens een botsing met de #81 TF Sport Corvette. "Aan het contact met de Corvette kon ik weinig doen. Hij ging van links naar rechts en weer van links naar recht, dus ik wist niet waar hij heen zou gaan. Ik probeerde buitenom te gaan, maar hij bewoog op het laatste moment", verklaarde Milesi, om vervolgens wel de schuld op zich te nemen. "Het was mijn fout want ik raakte hem, dus we moeten de straf zeker accepteren. Het is nogal zwaar voor wat er gebeurde, maar we moeten ermee dealen. Het is mijn fout, ik maakte een foutje en dat heeft ons het podium gekost."