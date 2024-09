Resultaat WEC 6 uur van Spa definitief na afwijzing protest Ferrari

In eerste instantie ging Ferrari in beroep tegen het besluit van de wedstrijdleiding om de 6 uur van Spa-Francorchamps met 1 uur en 44 minuten te verlengen - tot na de oorspronkelijke eindtijd van de langeafstandsrace. Dat beroep werd afgewezen omdat het volgens het reglement niet mogelijk is om in beroep te gaan tegen een besluit van de stewards. Daarna ging Ferrari alsnog in beroep tegen dat besluit, waarna de zaak op 3 september voorgelegd is bij het Internationale Hof van Beroep van de FIA. Bij die zaak waren vertegenwoordigers van Ferrari, de FIA, Porsche Jota - het team dat de race won - en Porsche Penske - dat tweede eindigde - aanwezig.

Ferrari had het Hof van Beroep verzocht om de beslissing van de stewards teniet te doen en deze te vervangen door een eindresultaat 'gebaseerd op de positie van de auto's op het moment van de rode vlag, wat doorging tot na de racetijd van 6 uur zoals vastgelegd in bijlage 1 van de race', valt in een uitgebreid rapport van de FIA te lezen. Daarnaast wilde Ferrari een kostenveroordeling voor elke partij die zich tegen het beroep zou verzetten. De FIA had het Hof van Beroep juist verzocht om het beroep van Ferrari naast zich te leggen en het besluit van de stewards te bevestigen - en Ferrari voor de proceskosten op te laten draaien. Tot slot wilden Jota en Porsche Penske dat het Hof van Beroep het protest van Ferrari zou afwijzen.

Het Hof van Beroep oordeelde dat het beroep van Ferrari ontvankelijk was, waarna de zaak dus uitgebreid behandeld is. Daarin ging het om twee verschillende documenten: document 71 en document 80. Document 71 was het besluit van de stewards om de race om 19.10 uur te hervatten, document 80 is het protest van Ferrari tegen dat besluit - wat dus in eerste instantie afgewezen was. Volgens het Hof van Beroep ging Ferrari in deze zaak enkel in beroep tegen document 80. Op basis van meerdere regels van de internationale sportieve code van de FIA wees het Hof van Beroep 'alle argumenten met betrekking tot deze kwestie af' en concludeert het dat een 'beslissing van de stewards niet kan worden aangevochten'. Zij oordeelden daarnaast dat, aangezien Ferrari verder geen argumenten tegen het voorlopige resultaat had aangedragen, dat het beroep op dat vlak 'ook afgewezen moet worden'.

Opdraaien voor de kosten

Het Hof van Beroep benadrukte bovendien dat het proces voor een protest bedoeld is van de ene deelnemer tegenover een andere deelnemer, als er een vermeende overtreding van de regels heeft plaatsgevonden. De rechtbank stelde echter ook vast dat het 'fout' was van de stewards om het beroep 'simpelweg af te wijzen' omdat hun besluiten niet aangevochten mogen worden. Zij wijzen de FIA erop dat het volgens de regels wel mogelijk is om in beroep te gaan tegen het voorlopige resultaat, waar Ferrari indirect tegen in beroep ging.

Op basis van het gebrek aan argumenten van Ferrari tegen het resultaat, heeft het Hof van Beroep besloten om het protest van Ferrari naast zich te leggen en daarmee dus in te gaan met het besluit van de stewards zoals in document 80 staat. Zodoende staat na vier maanden het resultaat van de 6 uur van Spa vast en behoudt Jota de zege. Wel moet de FIA volgens het Hof van Beroep consequenties trekken uit deze beslissing. De kosten van het proces komen volledig bij Ferrari te liggen - het bedrag moet nog vastgesteld worden.

Uniek besluit

Ferrari lag op de eerste en tweede plaats in de 6 uur van Spa toen de rode vlag gezwaaid werd na de stevige crash van Earl Bamber in de Cadillac V-Series.R en Sean Gelael in de BMW M4 GT3 op Kemmel Straight. Een meterslang lint aan vangrails moest gerepareerd worden en dat resulteerde in een lange onderbreking. Ferrari rekende zich daardoor rijk, aangezien er vlak voor 19.00 uur - de eindtijd - geen kans leek op hervatting.

De wedstrijdleiding besloot echter om de race te hervatten, wat gebeurde middels document 71 - om 18.49 uur verstuurd naar de teams. Daarin werd gedeeld dat de race nog 1 uur en 44 minuten zou duren en om 19.10 uur hervat zou worden - een uniek besluit in de geschiedenis van WEC. Aangezien de Ferrari's nog geen pitstop gemaakt hadden, moesten zij snel de pitstraat opzoeken voor brandstof. Dat gold niet voor de #12 Jota en #6 Porsche Penske, die vlak voor de rode vlag een pitstop hadden gemaakt en dus weg konden rijden van de Ferrari's - die voor de rode vlag nog een voorsprong van 55 seconden genoten. Na de race ging Ferrari in beroep tegen document 71, maar het Italiaanse team kreeg dus geen gelijk.