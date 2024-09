De ingewikkelde puzzel waar WEC mee kampt voor seizoen 2025

Dit jaar is Porsche stevig vertegenwoordigd in het World Endurance Championship. Het merk uit Stuttgart heeft als fabrieksteam met Penske twee fabrieksauto's terwijl klantenteams Jota (twee) en Proton Competition (een) ook nog exemplaren van de 963 LMDh afnamen. Die vertegenwoordiging zal in 2025 slinken, aangezien Jota vanaf dat seizoen overstapt en met de Cadillac V-Series.R zal rijden. Thomas Laudenbach, de baas van Porsche Motorsport, onthult bovendien dat er op dit moment geen andere teams in beeld zijn om een 963 LMDh te kopen voor het seizoen 2025. "Het lijkt erop dat Proton ons enige klantenteam zal zijn", zegt Laudenbach. "Zover ik weet is dit het meest waarschijnlijke scenario. Maar als iemand ons morgen zou opbellen, dan zullen we samen zitten en ernaar kijken. Is het een goed team? Hebben ze de juiste financiën? En dan nemen we een beslissing."

Voor het WEC verandert er op papier weinig, aangezien Jota alsnog met twee Hypercars zal deelnemen aan het kampioenschap. Dit jaar heeft het WEC wel de nodige regels aangepast om te reageren op de enorme interesse in de Hypercars. Zo is het startveld voor 2025 uitgebreid tot maximaal veertig deelnemers en moeten fabrikanten minstens twee exemplaren van hun Hypercars inzetten. In 2025 kunnen er maximaal 22 Hypercars deelnemen aan het WEC, om zo genoeg ruimte te laten voor de negen fabrikanten in de LMGT3-klasse. Volgens jaar komt Aston Martin - met steun van Heart of Racing - op de grid met de Valkyrie AMR-LMH terwijl Cadillac en Lamborghini hun programma's moeten uitbreiden naar twee auto's.

Ingewikkelde puzzel door interesse

Naast die kwesties hangt er ook nog een vraagteken boven het programma van Isotta Fraschini. Het Italiaanse team trok zich na de 6 uur van São Paulo terug omdat Duqueine - dat het team runde - een einde maakte aan de samenwerking. Het is daarom nog zeer de vraag of Isotta in 2025 terugkeert, wetende dat het dan ook moet voldoen aan een minimum van twee Hypercars. Mocht Isotta inderdaad een comeback maken met twee auto's, dan zou de grid voor 2025 al vol zijn.

Tegelijkertijd heeft Proton de ambitie uitgesproken om zijn aanwezigheid in het WEC te vergroten. Het team rijdt nu nog met één Porsche 963, maar wil dat uitbreiden naar twee. Teambaas Christian Ried zei in Austin dat de kansen op die uitbreiding ongeveer 50-50 zijn. In het IMSA-kampioenschap zal Proton nog wel vasthouden aan één Porsche 963.

Dan is er ook nog de kwestie van Vanwall. Dat team maakte in 2023 zijn debuut, wat allesbehalve soepel verliep. Door de toegenomen interesse voor 2024 verdween Vanwall van de deelnemerslijst. Toch zijn er ook daar ambities om terug te keren met een aangepaste versie van de Vandervell 680 LMH. Daarbij wil het team de Pipo biturbo-V8 van Glickenhaus gebruiken in plaats van de V6 van Gibson. Wat deze puzzel voor de FIA en Automobile Club de l'Ouest nog lastiger kan maken, is de waarschijnlijkheid dat Hyundai zal deelnemen aan het kampioenschap - mogelijk al vanaf 2026. Tevens heeft Toyota aangegeven te kijken naar de inzet van een derde auto - wat Ferrari dit jaar al doet met AF Corse - al gaf teamdirecteur Rob Leupen in gesprek met Motorsport.com aan dat die optie voorlopig niet realistisch lijkt. Laudenbach benadrukt dat die optie in ieder geval niet door Porsche overwogen wordt.