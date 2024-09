Valentino Rossi is dit jaar in een door Team WRT gerunde BMW actief in de LMGT3-klasse van het World Endurance Championship. Eerder deze maand eindigde de MotoGP-legende samen met zijn teamgenoten Maxime Martin en Ahmad Al Harthy nog als derde tijdens de 6 uur van Fuji, nadat ze eerder dit seizoen al tweede waren geworden op Imola. In de 24 uur van Le Mans vielen ze uit.

BMW beloont Rossi voor diens goede prestaties, door hem op zondag 3 november te laten testen met de BMW M Hybrid V8 tijdens de World Endurance Championship-rookietest op het Bahrain International Circuit. Dat is de wagen waarmee het Duitse merk uitkomt in de Hypercar-klasse van het WEC, dat een dag eerder eindigt op hetzelfde circuit.

“Ik ben echt heel blij”, reageert Rossi in gesprek met Motorsport.com dolgelukkig op zijn test. Afgelopen seizoen kwam de zevenvoudig MotoGP-kampioen tijdens de WEC-rookietest in Bahrein al in actie met de WRT Oreca 07 LMP2. Dat waren zijn eerste ronden in een prototype. “Vorig jaar mocht ik al testen met een LMP2, dus ik ben benieuwd naar de M Hybrid V8. En wie weet wat er daarna gebeurt. Misschien is er in de toekomst wel plaats in de Hypercar. We zullen het zien”, besluit Rossi.