Peugeot overweegt nieuwe update voor 9X8 in zoektocht naar performance

Met een achtervleugel en andere aanpassingen aan het bodywork van de 9X8 hoopte Peugeot dit jaar een stap vooruit te zetten in het World Endurance Championship, maar tot nu toe vallen de prestaties nog altijd tegen. Peugeot wil nu een beter begrip krijgen van de auto voordat het mogelijk nog meer evo-jokers gaat inzetten om meer performance te vinden. "We kijken nu naar de performance van de auto", zegt technisch directeur Olivier Jansonnie. "Totdat je iets [groots] vindt, is het altijd lastig om te weten [wat ervoor nodig is]. We kijken naar verschillende dingen. We hebben veel dingen aan de auto geëvalueerd die verbetering behoeven en we zijn begonnen met het aanwijzen van die dingen."

Jansonnie erkent dat een deel van die performance in de afstelling te vinden is, maar pas zodra die afstelling goed is kan er echt beoordeeld worden wat er eventueel middels een joker of nog een evo-versie van de 9X8 op te lossen is. "Pas als je zover bent, kun je zien wat je mist en wanneer je moet evolueren op het gebied van technisch pakket, jokers en homologatie."

Peugeot zette in ieder geval een van de vijf evo-jokers begin dit jaar in voor een verbeterde versie van de 9X8, de 9X8 2024. Hoeveel jokers de teams precies gebruiken, is niet bekend aangezien dit niet gedeeld wordt. Het is daarom ook niet bekend of de omschakeling van gelijke formaat banden naar voorbanden van 29 centimeter en achterbanden van 34 centimeter ook meetelde binnen die update voor 2024. Peugeot zag die overstap als noodzaak door de vermindering van het minimumgewicht van de LMH sinds de convergentie met LMDh-bolides.

Timing van update

Hoewel Peugeot met de 9X8 2024 naar eigen zeggen 95 procent van de auto aangepakt had, heeft het op papier nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Het beste resultaat sinds Imola is de achtste plaats. Met de vorige iteratie van de 9X8 behaalde Peugeot nog een podiumplaats op Monza in 2023. Het is voor Peugeot nu dus zaak om een beslissing te nemen over de update en de timing daarvan. Jansonnie wil niet uitsluiten dat er begin 2025 al een nieuwe versie ten tonele verschijnt. "We kijken heel erg naar wat ons performance zou kunnen opleveren. Op basis van de bevindingen tussen nu en het einde van het jaar zullen we een beslissing nemen." Of het dan een groot of klein updatepakket wordt, durft de technisch directeur nog niet te zeggen, aangezien Peugeot eerst een duidelijk beeld wil krijgen van de gebreken van de auto.