Kimilainen knokt zich in de regen naar tweede zege in de W Series

Na de zware crash in Raidillon tijdens de kwalificatie op vrijdag, stonden er zaterdag maar zestien coureurs aan de start van de vijfde race van het W Series-seizoen. Beitske Visser was een van de afwezigen op de grid, nadat zij op vrijdag een van de zes rijdsters was die betrokken waren bij het ongeval. De Friezin bleef bij de crash net als haar collega’s ongedeerd, maar besloot de race op Spa-Francorchamps aan zich voorbij te laten gaan.

Na een regenachtige kwalificatie in de Formule 1 ging de race van de W Series een uur later dan aanvankelijk was gepland van start. Op het kletsnatte circuit van Spa startte de race achter de safety car, die het eerste deel van de race ook op de baan bleef om het circuit wat op te laten drogen.

Na een tijdje vond Bernd Mayländer het welletjes en dook hij de pits in met de knalrode Mercedes-AMG, waarna het hele veld met nog zestien minuten op de klok onder aanvoering van polesitter Jamie Chadwick werd losgelaten. Chadwick sloeg meteen een gaatje naar Alice Powell, terwijl daarachter Marta Garcia, Caitlain Wood en Emma Kimilainen op Kemmel drie wijd gingen in het gevecht om de derde plaats. Kimilainen trok uiteindelijk aan het langste eind en kwam zo derde te liggen, terwijl Garcia en Wood wiel-aan-wiel met elkaar bleven vechten om de vierde plaats.

Kimilainen een klasse apart

Met nog acht minuten op de klok moest ook Powell haar meerdere erkennen in Kimilainen, die vervolgens de achtervolging inzette op raceleider Chadwick. De Britse had al een aardige voorsprong opgebouwd, maar was drie seconden per ronde langzamer dan Kimilainen. Chadwick had dan ook geen antwoord op de aanval van de Finse toen zij eenmaal de aansluiting had gevonden. In de negende ronde pakte Kimilainen buitenom de leiding af van Chadwick en verdween ze al snel aan de horizon, om uiteindelijk met acht seconden voorsprong de overwinning te pakken. Het was de tweede zege in de W Series voor Kimilainen, die in 2019 ook al zegevierde op het TT Circuit van Assen.

Chadwick moest genoegen nemen met de tweede plek, maar bleef daarmee wel aan de leiding in het kampioenschap. De strijd om de laatste podiumplek werd uiteindelijk gewonnen door Garcia, die vlak voor de finish afrekende met Powell. Wood maakte in de Belgische Ardennen de top-vijf compleet.

De coureurs in de W Series komen volgende week opnieuw in actie. Dan zullen ze in het voorprogramma van de Formule 1 gaan racen op het circuit van Zandvoort.

Uitslag W Series Spa-Francorchamps