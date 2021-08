Visser schrok zelf ook van crashbeelden: "Engeltje op mijn schouder"

Voor de tweede keer in enkele weken ging het behoorlijk mis in de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon. In de 24 uur van Spa liepen meerdere coureurs verwondingen op en tijdens het Belgische GP-weekend hielden toeschouwers andermaal hun hart vast. Zo raakten maar liefst zes auto's elkaar op vrijdag en was Visser, samen met Ayla Agren, het zwaarst getroffen. Ze kon de wagen op eigen kracht verlaten, maar had daarna toch medische assistentie nodig.

Zelf ook geschrokken van de beelden

Het goede nieuws is dat er geen zware blessures zijn vastgesteld en dat Visser er een dag later alweer vrijuit over kan praten. "Het gaat best goed, althans: voor wat ik mag verwachten. Het was natuurlijk een heel zwaar ongeluk, mijn zwaarste tot nu toe, maar ik ben blij dat ik relatief oké ben. Ik heb nog wel pijn, maar gelukkig zijn er geen breuken geconstateerd. Dat is al een hele opluchting voor mij", laat Visser in gesprek onder meer met Motorsport.com Nederland weten.

Rest de vraag wat er precies is gebeurd. De (heftige) beelden geven een indicatie, maar hoe heeft Visser het zelf beleefd? "Nou, ik ging gewoon richting Eau Rouge en toen begon het ineens te regenen. De ronde daarvoor was het nog droog. Ik zag dat twee auto's voor mij de achterkant verloren en ging daardoor al van het gas. Maar goed: doordat het zo nat was, kon ik de achterkant ook niet meer houden. Ik was eerst aan het bidden dat ik de anderen niet zou raken, al raakte ik Abbie [Eaton] volgens mij wel. Daarna zag ik meerdere auto's op ons af komen en was ik vooral aan het bidden dat ze mij niet te hard zouden raken."

Dat laatste is zoals bekend wel gebeurd. De Friezin is eerst op de bandenstapels getorpedeerd en daarna vol in de flank gereden. Vooral de beelden van dat laatste moment zijn angstaanjagend, zo vindt Visser zelf ook. "Toen ik de beelden voor het eerst zag, was ik wel een beetje geschokt om heel eerlijk te zijn. In de auto realiseerde ik me meteen dat het een zware crash was, maar hoe heftig het daadwerkelijk was, had ik niet door totdat ik de beelden zag. Op die beelden was gelukkig wel te zien dat ik zelf uit de auto kon stappen. Dat was best fijn, want ik kon pas veertig minuten later met mijn familie bellen."

In Zandvoort alweer achter het stuur

Het maakt dat Visser naast de pijn die ze voelt ook spreekt van 'a scary one' in mentaal opzicht. "Ja, en dus vooral om die video's te zien. Op het moment zelf gaat alles zo snel en kun je er niet eens over nadenken. Natuurlijk was het angstaanjagend, maar het feit dat ik relatief oké ben na zo'n klap geeft op zich ook wel vertrouwen. Ik denk dat het perfect is om volgende week alweer in de auto te zitten in Zandvoort. Na zo'n zware crash moet je in mijn optiek zo snel mogelijk weer in de auto stappen, eigenlijk meteen weer doorgaan." Dat laatste duidt erop dat Visser van plan is om volgend weekend achter het stuur te kruipen, des te meer doordat er dan een bijzondere thuisrace wacht. "Zeker, ik zal er absoluut zijn."

Dat zo'n terugkeer mentaal nog lastig kan worden, verwacht Visser totaal niet. "Nee, ik voorzie geen problemen. Ik ben in Zandvoort ook al eens hard gecrasht, maar de volgende dag reed ik alweer en ging het prima." Daarnaast is deze klap het bewijs dat de auto's van tegenwoordig zeer veilig zijn, des te meer als je bedenkt dat Visser ongeschonden is en als je ziet wat er bij terugkeer in de paddock nog van haar bolide over was. "De auto's zijn absoluut veilig, ja, al heb ik dit keer ook wel geluk gehad. Als je ziet dat ik drie keer hard geraakt ben uit verschillende hoeken en toch op eigen kracht uit de auto kon stappen, dan denk ik dat er iemand naar me omkeek en dat ik een engeltje op mijn schouder had."

Aanpassingen Eau Rouge-Raidillon nodig?

Jammer genoeg heeft niet iedereen dat engeltje op de schouder in de combinatie Eau Rouge-Raidillon. Zo kwam Anthoine Hubert twee jaar geleden om het leven bij een voorval waarbij hij eveneens via de bandenstapels is teruggeworpen op het asfalt en in de flank is gereden. Na de crash tijdens de 24 uur van Spa en het incident in de W Series ligt de veiligheid van Eau Rouge-Raidillon weer onder een vergrootglas, is een ingreep noodzakelijk? "Nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Je kunt niet zoveel aanpassen volgens mij. Ik weet het in ieder geval niet. Nou ja, misschien één ding: misschien kunnen ze ervoor zorgen dat het niet meer regent in Eau Rouge. Maak er maar een dak overheen", kan Visser gelukkig weer lachen.

